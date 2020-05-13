В этом году «Ночь музеев» на Ямале пройдёт онлайн

Свыше 100 мероприятий «Ночи музеев» на Ямале переносятся в онлайн-формат в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Международная акция состоится в предстоящую субботу, 16 мая. Тема этого года - «75-летие Победы в Великой Отечественной войне». Мероприятия пройдут на страницах музеев в социальных сетях и с использованием различных платформ интернет-конференций.

В окружном МВК имени И.С. Шемановского 18 мая в рамках акции состоится открытие выставки белорусских художников, а также будет запущен видеоблог о деятельности музейщиков: кто они и чем занимаются. Тему героизма в искусстве главный музей Ямала продолжает в рамках международной музейной недели, одновременно рассказывает о проекте «Путь к Победе. Диалог искусств» к 75-летию памятной даты.

Городской краеведческий музей Лабытнанги в прямом эфире откроет выставку «Победный сорок пятый!», экскурсию с элементами театрализации, демонстрацию VR-проекта «Битва за Рейхстаг». Также в течение дня посетителей ожидают тематические посты, посвященные истории искусства, Museum week, «ТомСойерФест Лабытнанги-2020».

В Муравленко эколого-краеведческий музей организует цикл из девяти мероприятий: Виртуальные экскурсии «Великому мужеству верность храня…», «Сохраняя память», «Великому мужеству верность храня…»; Видео-разговор «Время, столкнувшись с памятью…»; Документальный фильм «Эхо войны»; Онлайн-мастер-класс «Легендарный Т-34» и другие.

Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств организует четыре викторины, посвященные истории Великой Отечественной войны и городу-герою Севастополю. В прямом эфире на официальном канале музея в сети Инстаграм пройдет автомобильная онлайн-экскурсия «Легенды Нового Уренгоя» по достопримечательным местам города.

Главное место в музеном онлайн-пространстве Губкинского музея освоения Севера будет отведено прямым эфирам. Организаторы подготовили для своих виртуальных посетителей онлайн-выставки и экскурсии по исторической экспозиции «Три четверти века в Победном строю», рассказ об историческом артефакте – солдатской ложке, конкурс на лучшую детскую фотографию с символом Победы, викторину «Песни Победы» мастер-класс по приготовлению «солдатского хлеба».

Тазовский районный краеведческий музей подготовил виртуальные выставки медалей «Легенды нашей победы», выпущенных к 75-летию Победы, плакатов «Великая Победа… Великого народа», агитационных плакатов Великой Отечественной войны и «Награды Великой Отечественной войны». Кроме того, своим посетителям музей предложит виртуальный мастер-класс «Подарок ветерану».

Пуровский районный историко-краеведческий музей подготовил блоки видеоэкскурсий по теме «История и легенды предметов», традиционные интеллектуальные состязания и викторины на тему символов. Изюминкой мероприятий станут гастрономические мастер-классы, а новинкой – видеорассказы из серии «Предмет с историей».

Шурышкарский районный музейный комплекс имени Г.С. Пузырева организует видеомарафон «Музей глазами детей» и видеорассказы детей о музее, а также проводит виртуальную экскурсию по закрытым фондам Шурышкарского районного музея «Тайны музейной коллекции» – «Экспонаты войны» и видеофильм «Ночь музеев разных лет» с презентацией самых ярких моментов международной акции прошлых лет.