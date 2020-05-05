2020-05-05T19:28:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 мая 2020: удвоение кочевых выплат и лечение пациентов из Сабетты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 6 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 мая 2020: удвоение кочевых выплат и лечение пациентов из СабеттыКоронавирус на Ямале, последние новости на 6 мая 2020: удвоение кочевых выплат и лечение пациентов из СабеттыФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 6 мая 2020 года.

1. Из Сабетты в Ноябрьск доставили 23 вахтовика для лечения от коронавируса:

- COVID-19 на данный момент подтвержден у десяти человек из поселка. Пациентам с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии оказывается вся необходимая помощь, - пояснили врачи, - пояснили в оперштабе региона.

Известно, что всего в инфекционных отделениях больниц ЯНАО с симптомами ОРВИ или внебольничной пневмонии находятся на лечении 41 вахтовый работник из Сабетты. Вылечены и выписаны из стационаров за весь период 12 человек.

2. Губернатор Ямала рассказал землякам о ходе борьбы с пандемией коронавируса. Например, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем обращении рассказал, что одна из первых пациенток, около месяца находившаяся на ИВЛ в Ноябрьске, перешла на самостоятельное дыхание:

- Это большой успех наших врачей!, - отметил Дмитрий Артюхов.

3. Кочевые выплаты на Ямале удвоят для пенсионеров и семей с детьми. Решение утверждено главой региона.

Итак, всего на 6 мая 2020 года в ЯНАО зарегистрировано 820 случаев коронавирусной инфекции: 236 – в населенных пунктах, 584 – на месторождениях. 270 – на госпитализации, 133 – выздоровело, трое пациентов ранее умерло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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