Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 мая 2020 года: 820 человек, за сутки зафиксировано 108 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 10 102 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 1770 человека.

- Всего в стране зарегистрировано 155 370 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 19 865 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 95 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 1451 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация такова: 820 случаев заболевания.