2020-04-28T22:30:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 апреля 2020: началась работа над планом по ослаблению запретов

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 29 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 29 апреля 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 29 апреля 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 29 апреля 2020 года. За сутки подтверждено еще 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего, по данным Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО, на 28 апреля в регионе зарегистрировано 387 заболевших. По-прежнему основной прирост заболевших происходит за счет вахтовых работников. 9 новых случаев COVID-19 подтверждено на месторождениях ЯНАО.

Из Новоуренгойского обсерватора выписаны работники производственных предприятий поселка Сабетта – всего 61 человек. Они отправятся домой или продолжат работу по усмотрению работодателя.

Ямальские туристы вернулись домой из Индонезии и Таиланда. Это жители Салехарда, Ноябрьска, Надыма, Нового Уренгоя и Тарко-Сале. Среди них 8 детей. В течение 14 дней все прилетевшие будут находиться на карантине.

Ямальский борец Никита Ребро потратил всю премию за победу на чемпионате России на благотворительность. Спортсмен из Тарко-Сале покупает и развозит продукты нуждающимся землякам. За несколько дней он помог десяткам семей, оказавшихся в непростой ситуации в период пандемии коронавируса.

Меры безопасности ямальцам нужно будет соблюдать весь май. Однако уже идет работа над планом по ослаблению запретов по самым востребованным вопросам. Губернатор пообещал озвучить их в ближайшее время.

С аэропорта Сабетты сняты ограничения. В ближайшие дни приступят к вывозу здоровых вахтовиков с отрицательным тестом на коронавирус. Процесс будет проходить поэтапно. Схема была выработана совместно с работодателем.

В Муравленко будут проводить диагностику коронавируса. Новая лаборатория в центральной городской больнице города стала одиннадцатой по счёту на Ямале, где тестируют на COVID-19. Максимальная суточная мощность – 70 исследований в день.

Больше ямальских предпринимателей получат поддержку в связи с пандемией. Добавлены 9 новых видов деятельности в сфере бытовых услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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