Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 апреля 2020 года составило 387 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 28 апреля 2020 года. За сутки выявили еще подтверждено 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего, по данным Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО, на 28 апреля в регионе зарегистрировано 387 заболевших.

Фото: Оперативный штаб ЯНАО

По-прежнему основной прирост заболевших происходит за счет вахтовых работников. 9 новых случаев COVID-19 подтверждено на месторождениях ЯНАО. Все они сотрудники предприятия в районе Нового Уренгоя. К этому часу зарегистрировано 228 случаев заболевания среди вахтовиков.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: два - в Новом Уренгое и один – в Салехарде. Именно в этих городах больше всего заболевших . В окружном центре к этому дню выявлено 40 пациентов с подтвержденным диагнозом, в газовой столице – 38.

В стационарах лечение проходят 108 пациентов. Состояние большинства из них -удовлетворительное или средней тяжести. 7 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 7 из них - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечатся 201 заболевший.

За минувшие сутки в ЯНАО выявлено 5 случаев заболевания внебольничными пневмониями. Один из них сопровождался коронавирусной инфекцией.