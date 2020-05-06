Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 мая 2020: патрулирование улиц продолжится

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 7 мая 2020 года. К этому часу на Ямале подтверждено 105 новых случаев заболевания. За весь период в автономном округе выявлено 925 заболевших COVID-19. Снова основной прирост заболеваемости произошел за счет работников на месторождениях и производственных объектах ЯНАО. 13 пациентов из госпитализированных находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ.

В Салехарде патрулирование продлится до конца действия режима повышенной готовности. Составлено 6 административных протоколов и 142 уведомления. Для принятия решения протоколы направлены в суд.

В Губкинском и Тарко-Сале начали работу лаборатории по диагностике COVID-19. Увеличение числа лабораторий позволит не только проводить больше тестов жителям округа, но и быстрее получать результаты, а значит увеличить охват населения. Регион сейчас находится в тройке лидеров по тестированию в РФ.

Депутат городской думы Салехарда Роман Арефьев решил своими способами бороться с нарушителями режима повышенной готовности и самоизоляции. Он обмотал детскую площадку пищевой пленкой, предупредив, что может таким же образом закрыть и другие дворы.