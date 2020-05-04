Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 мая 2020: бдительные салехардцы сдают полицейским гуляющих соседей

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 мая 2020 года. Бдительные салехардцы сдают полицейским гуляющих соседей.

Жители Салехарда следят за соседями, чтобы они не нарушали режим самоизоляции. Горожане обращаются к полицейским, которые в свою очередь фиксируют нарушения.

Число заболевших коронавирусом на Ямале составило 712 человек. Бессимптомно или в легкой форме заболевание протекает в 362 (68%) случаях, выздоровел 131 человек.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 214 случаев (30%), выздоровели 95 человек.

В стационарах лечение проходят 139 пациентов. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 439 заболевших. Из госпитализированных в данный момент 12 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 6 из них - на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Во всех крупных очагах в Ямальском районе вахтовики переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме. Это позволяет медикам наблюдать их амбулаторно, без госпитализации. В случае, если состояние людей ухудшается, то их госпитализируют в стационары наших больниц.