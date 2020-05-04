«Мы ждали такого развития событий»: на Ямале рекордный прирост заболеваемости коронавирусом

На Ямале зарегистрирован рекордный прирост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки новой инфекцией заразились еще 103 человека.

– Мы ждали такого развития событий с того момента, когда привезли из Сабетты почти две тысячи проб, взятых у вахтовых рабочих поселка. Часть тестов дает положительный результат, соответственно, в регионе пошел прирост. Немного снизился прирост у работников, прибывших из других регионов и трудящихся в районе Нового Уренгоя. Проживание в общежитие на одном из предприятий дало очень высокий процент распространения инфекции у контактных, – сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

По ее словам, во всех крупных очагах в Ямальском районе вахтовики переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме. Это позволяет медикам наблюдать их амбулаторно, без госпитализации. В случае, если состояние людей ухудшается, то их госпитализируют в стационары наших больниц.

– Новые случаи заболеваний приходятся в основном на Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск. Коронавирус по большей части обнаруживается у контактных с ранее заболевшими в действующих очагах, а также при обращении за медицинской помощью при клинических проявлениях заболевания, – резюмировала Бучкова.

Ранее "Комсомольская правда - Ямал" писала, что число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 мая 2020 года составило 712 человек. Бессимптомно или в легкой форме заболевание протекает в 362 (68%) случаях, выздоровел 131 человек.