2020-05-04T11:37:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 мая 2020 года – 712 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 4 мая 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 мая 2020 года – 712 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 мая 2020 года – 712 человек. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 мая 2020 года составило 712 человек. Бессимптомно или в легкой форме заболевание протекает в 362 (68%) случаях, выздоровел 131 человек.

В целом 4 мая в населенных пунктах ЯНАО подтверждено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 214 случаев (30%), выздоровели 95 человек.

Распределение по населенным пунктам: Пангоды – 41, выздоровели – 24, новых нет; Надым – 3, выздоровели – 2, новых нет; Салехард – 74, выздоровели - 29, новых – 4; Новый Уренгой – 53, выздоровели – 20, новых – 6; п. Уренгой – 3, новых нет; Ханымей – 29, выздоровели – 20, новых – 1; Лабытнанги – 2, новых нет; Тарко-Сале – 1, новых нет; Пурпе – 1, новых нет; Ноябрьск – 6, новых – 3; Губкинский – 1, новых нет.

В целом 4 мая на месторождениях ЯНАО подтверждено 89 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 498 случаев (70%). Выздоровели – 36.

Территориальное распределение: Пуровский район – 12, выздоровели – 11, новых – 1; Ямальский район – 223, выздоровели – 12, новых – 63; Тазовский район – 2, выздоровел -1, новых – 1; Якутия (проходят лечение в Ноябрьске) – 18, выздоровели – 10, новых – 2; предприятия в районе Нового Уренгоя – 237, выздоровели – 2, новых – 22; Надымский район – 1, новых нет; Салехард – 5, новых нет.

В стационарах лечение проходят 139 пациентов. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 439 заболевших. Из госпитализированных в данный момент 12 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 6 из них - на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

За минувшую неделю в ЯНАО выявлено 80 случаев заболевания внебольничными пневмониями. 34 из них сопровождались коронавирусной инфекцией. Все заболевшие госпитализированы. Выписаны с выздоровлением за минувшую неделю 54 человека. За аналогичную неделю прошлого года в округе был зарегистрирован 71 случай заболевания внебольничной пневмонии.

В одиннадцати лабораториях Ямала проведено 50 128 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 2 151 тест. По охвату населения тестированием Ямал в тройке российских регионов-лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ямал присоединился к акции «Окна Победы»
Погода на Ямале 4 мая: опасайтесь сильного ветра
Новые случаи заболевания коронавирусом на Ямале - не завозные
Дорогу Надым - Салехард укрепили от возможного паводка
В Ханымее всех беременных тестируют на коронавирус
На Ямале скончались два пациента с коронавирусом
В Салехарде автобусы украшают к юбилею Победы
В Надымском районе из горевшего дома пожарные спасли 13 человек
На Ямале заработала «горячая линия» для вахтовиков предприятий ТЭК
Пик заболеваемости COVID-19 в Салехарде ждут во второй половине мая
Погода на Ямале 3 мая: ожидается мокрый снег при северо-западном ветре
Житель Лабытнанги тайно перевел деньги с карты подруги
Неизвестный оформил кредит на жительницу Муравленко с помощью ее паспортных данных
Новых очагов коронавирусной инфекции на Ямале не выявлено
Ямал в тройке регионов-лидеров России по охвату населения тестированием на коронавирус
Погода на Ямале 2 мая: облачно и без осадков
Более двухсот ноябрян нарушили режим самоизоляции в апреле 2020 года
Коронавирус на Ямале: 1 мая ЯНАО запустил сервис выплаты субсидий малому бизнесу
Основной прирост заболевания коронавирусом на Ямале – заразившиеся вахтовики