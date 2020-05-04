Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 мая 2020 года – 712 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 мая 2020 года составило 712 человек. Бессимптомно или в легкой форме заболевание протекает в 362 (68%) случаях, выздоровел 131 человек.

В целом 4 мая в населенных пунктах ЯНАО подтверждено 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 214 случаев (30%), выздоровели 95 человек.

Распределение по населенным пунктам: Пангоды – 41, выздоровели – 24, новых нет; Надым – 3, выздоровели – 2, новых нет; Салехард – 74, выздоровели - 29, новых – 4; Новый Уренгой – 53, выздоровели – 20, новых – 6; п. Уренгой – 3, новых нет; Ханымей – 29, выздоровели – 20, новых – 1; Лабытнанги – 2, новых нет; Тарко-Сале – 1, новых нет; Пурпе – 1, новых нет; Ноябрьск – 6, новых – 3; Губкинский – 1, новых нет.

В целом 4 мая на месторождениях ЯНАО подтверждено 89 новых случаев заболевания COVID-19. Всего 498 случаев (70%). Выздоровели – 36.

Территориальное распределение: Пуровский район – 12, выздоровели – 11, новых – 1; Ямальский район – 223, выздоровели – 12, новых – 63; Тазовский район – 2, выздоровел -1, новых – 1; Якутия (проходят лечение в Ноябрьске) – 18, выздоровели – 10, новых – 2; предприятия в районе Нового Уренгоя – 237, выздоровели – 2, новых – 22; Надымский район – 1, новых нет; Салехард – 5, новых нет.

В стационарах лечение проходят 139 пациентов. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 439 заболевших. Из госпитализированных в данный момент 12 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 6 из них - на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

За минувшую неделю в ЯНАО выявлено 80 случаев заболевания внебольничными пневмониями. 34 из них сопровождались коронавирусной инфекцией. Все заболевшие госпитализированы. Выписаны с выздоровлением за минувшую неделю 54 человека. За аналогичную неделю прошлого года в округе был зарегистрирован 71 случай заболевания внебольничной пневмонии.

В одиннадцати лабораториях Ямала проведено 50 128 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 2 151 тест. По охвату населения тестированием Ямал в тройке российских регионов-лидеров.