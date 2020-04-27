2020-04-27T21:54:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 апреля 2020: прирост заболевших в Ямальском районе

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 28 апреля 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 28 апреля 2020 Фото: pixabay.com
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На Ямале за сутки выявили еще подтверждено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на этот час 28 апреля в регионе зарегистрировано 375 заболевших. И снова основная их часть – вахтовики. У 17 рабочих с месторождений тесты дали положительный результат.

Прирост идет в основном в Ямальском районе и в районе Нового Уренгоя. Остальные очаги стабильны, роста практические нет.

Больше 140 вахтовиков из Сабетты уже болеют коронавирусом. В вахтовый поселок прибыли 20 медиков, которые будут оказывать помощь заболевшим, следить за соблюдением режима, принимать решение о госпитализации. Здоровых рабочих будут вывозить поэтапно.

На этой неделе в медучреждения должны поступить ещё 4 аппарата ИВЛ. В мае регион ждёт еще несколько дополнительных поставок. Для пациентов с коронавирусом разворачиваются дополнительные койки, сверх установленного Минздравом норматива. Для медиков учредили дополнительные региональные материальные выплаты.

Турбизнес Ямала получит финансовую поддержку. Выделенные средства можно будет направить на частичное возмещение затрат, связанных с профессиональной деятельностью. На помощь рассчитывают порядка 100 представителей отрасли.

В Салехарде увеличили количество дежурных групп в детсадах. Сделано это для необходимости размещения не больше 12 детей в одном образовательном учреждении. Детсады посещают 79 воспитанников.

Силовики и волонтеры Ямала получат дополнительные средства индивидуальной защиты. Им раздадут перчатки, антисептик, маски и бесконтактные термометры, которые приобрёл департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Коммунальщики Ямала призывают оплачивать услуги не только за себя, но и за своих близких, особенно представителей старшего поколения, через личный кабинет. К учетной записи можно привязать любое количество лицевых счетов.

Самой популярной мерой соцподдержки населения стали продуктовые наборы для школьников и техника, которую раздавали для дистанционного обучения. Так определили пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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