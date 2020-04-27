2020-04-27T17:25:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше 140 вахтовиков из Сабетты заболели коронавирусом

Их госпитализировали в больницы Салехарда и Нового Уренгоя
Анна Полякова
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Больше 140 вахтовиков из Сабетты заболели коронавирусом Фото: yanao.ruБольше 140 вахтовиков из Сабетты заболели коронавирусом Фото: yanao.ru
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Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией вахтовых рабочих из Сабетты – под контролем Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавируса.

В Сабетту прибыли 20 медиков компании «Согазмедсервис». Они будут оказывать помощь заболевшим, следить за соблюдением режима, принимать решение о необходимости госпитализации. Ранее сообщалось, что из вахтового поселка вернулись 10 ямальских медиков. Все выходные они обследовали рабочих, которые были в контакте с ранее заболевшими COVID-19.

По данным опрештаба ЯНАО, коронавирус подтвержден у 143 вахтовиков. 22 работника, у которых заболевание протекает с выраженными симптомами ОРВИ или пневмонии, госпитализированы в инфекционные отделения Салехардской ОКБ и Новоуренгойской ЦГБ.

Еще 121 вахтовый работник с подтвержденным диагнозом в изоляции под присмотром медиков в поселке Сабетта. У большинства заболевших отсутствуют клинические признаки инфекции. Люди переносят ее бессимптомно или в легкой форме. В случае ухудшения состояния их госпитализируют в больницы региона.

В вахтовых городках на производстве созданы 3 обсерватора. В них находятся работники, которые контактировали с заболевшими. Более 450 человек, они обследованы и проходят обязательную изоляцию.

В обсерваторе Нового Уренгоя готовится к выписке 61 работник. Все они были ранее вывезены из Ямальского района. После двух отрицательных тестов люди смогут отправиться домой. Здоровых сотрудников, которые не контактировали с заболевшими, будут вывозить. Процесс будет организован работодателем под контролем Управления Роспотребнадзора по ЯНАО. Вывоз работников будет проходить поэтапно. Власти ЯНАО проведут переговоры с регионами, где проживают вахтовики, о координации процесса их возвращения домой. Как только места проживания и пребывания людей будут освобождены, сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО» проведут в помещениях полную дезинфекцию.

Прошли изоляцию и 9 медиков, которые были в контакте с ранее заболевшими. 28 апреля медработники отправятся в помощь коллегам в вахтовые поселки Сабетты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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