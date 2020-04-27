Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 апреля 2020 года составило 375 человека
На Ямале за сутки выявили еще подтверждено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего, по данным Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО, на 27 апреля в регионе зарегистрировано 375 заболевших.
И снова основная их часть – вахтовики. У 17 рабочих с месторождений тесты дали положительный результат. Новые случаи COVID-19 выявили в Ямальском районе, Новом Уренгое и у вахтовиков, прибывших из Якутии.
В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 10 новых случаев коронавируса: 5 – в Пангодах, 4 – в Салехарде, 1 – в Ноябрьске. По-прежнему, больше всего заболевших в Салехарде и Новом Уренгое (48 и 36 соответственно).
В стационарах лечение проходят 108 пациентов. Состояние большинства из них расценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Однако 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии и один - в крайне тяжелом состоянии. 8 - на поддержке аппаратов ИВЛ. Дома лечатся 196 заболевших.
В департаменте здравоохранения отмечают снижение количества случаев заболевания внебольничными пневмониями. Однаконастороженность к выявляемым случая остается на прежнем высоком уровне. За минувшую неделю в ЯНАО выявлено 62 случая. 30 из них сопровождались коронавирусной инфекцией. В десяти лабораториях Ямала проведено 33 178 исследований. За минувшие сутки на COVID-19 сделано 877 тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»