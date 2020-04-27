2020-04-27T11:58:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 апреля 2020 года составило 375 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 26 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 апреля 2020 года составило 375 человека Фото: правительство ЯНАОЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 27 апреля 2020 года составило 375 человека Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале за сутки выявили еще подтверждено 27 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего, по данным Центра гигиены и эпидемиологии ЯНАО, на 27 апреля в регионе зарегистрировано 375 заболевших.

И снова основная их часть – вахтовики. У 17 рабочих с месторождений тесты дали положительный результат. Новые случаи COVID-19 выявили в Ямальском районе, Новом Уренгое и у вахтовиков, прибывших из Якутии.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 10 новых случаев коронавируса: 5 – в Пангодах, 4 – в Салехарде, 1 – в Ноябрьске. По-прежнему, больше всего заболевших в Салехарде и Новом Уренгое (48 и 36 соответственно).

В стационарах лечение проходят 108 пациентов. Состояние большинства из них расценивается как удовлетворительное или средней тяжести. Однако 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии и один - в крайне тяжелом состоянии. 8 - на поддержке аппаратов ИВЛ. Дома лечатся 196 заболевших.

В департаменте здравоохранения отмечают снижение количества случаев заболевания внебольничными пневмониями. Однаконастороженность к выявляемым случая остается на прежнем высоком уровне. За минувшую неделю в ЯНАО выявлено 62 случая. 30 из них сопровождались коронавирусной инфекцией. В десяти лабораториях Ямала проведено 33 178 исследований. За минувшие сутки на COVID-19 сделано 877 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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