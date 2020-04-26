Число заболевших коронавирусом на Ямале на 26 апреля 2020 года составило 348 человека

Сегодня, 26 апреля 2020 года, Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтвердил 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Теперь в округе 348 зараженных COVID-19, 68 человек выздоровели от коронавируса.

Как поясняет оперштаб региона, в населенных пунктах ЯНАО положительный тест пришел шести пациентам. Четыре новых случая заражения выявили в Новом Уренгое, сейчас их 36 (12 выздоровели). В ближайшем поселке Уренгой остается трое заболевших. По одному случаю заболевших в Ханымее и Пангодах. Теперь в Ханымее – 28 пациентов с COVID-19, девять уже выздоровели и один поступил сегодня. В Пангодах – 27 зараженных, выздоровели – 22, и плюс один пациент сегодня.

Наибольшее количество заразившихся остается в Салехарде – 44 зараженных, выздоровели – 15, новых нет. Всего в округе 146 случаев, выздоровели 60 человек.

Другая обстановка на месторождениях. Именно там сегодня подтвердилось 39 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 30 – в Ямальском районе, теперь там 136 заразившихся.

– Почти все новые случаи выявлены у контактных по ранее заболевшим, один случай из Нового Уренгоя – завозной, житель приехал заболевшим из Московской области. Выздоровели 68 человек, – рассказала руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова. – Основной прирост 26 апреля дали вахтовые рабочие с месторождений. Один новый случай – у вахтового рабочего, вывезенного в Ноябрьск из Якутии.

Подтвердился коронавирус у семи сотрудников предприятий в районе Нового Уренгоя, всего – 38 человек. Шесть человек выздоровело в Пуровском районе, осталось 11 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, новых сегодня нет. В Тазовском районе один пациент и один выздоровел. В Надымском районе – один вахтовик.

– Сотрудник проходил обязательный двухнедельный карантин перед выездом на вахту, при появлении признаков ОРВИ был обследован. Он продолжит находиться на изоляции до полного выздоровления, – сообщила Татьяна Бучкова.

Всего на месторождениях зарегистрировано 202 случая заражения, выздоровели восемь человек.

Всего на Ямале на сегодняшний день в стационарах лечатся 101 пациент, в режиме изоляции лечение проходят 178 заболевших. Из госпитализированных в данный момент девять пациентов находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, все они – на ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

За сутки на Ямале выявили девять случаев внебольничных пневмоний, три из них сопровождаются коронавирусной инфекцией. В десяти лабораториях Ямала проведено 32 301 исследование. За минувшие сутки на COVID-19 сделано 1286 тестов.