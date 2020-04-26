Погода на Ямале 26 апреля: местами возможен мокрый снег и дождь

В воскресенье, 26 апреля, ямальцев ждет переменная облачность, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют в регионе днем по востоку небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду.

Сегодня в Ямало-Ненецком автономном округе обещают ночью -5… -10 градусов, при натекании облачности до 0 градусов. Днем столбики термометров повысятся до 0… +5 градусов, местами до +10 градусов.

В Салехарде днем 0… -5 градусов, ночью температура понизится до 0… -2 градуса.

В Новом Уренгое ожидается пасмурная погода, -1... +1 градус, ветер слабый. Ближайшей ночью будет пасмурно, небольшой снег, сильный туман, температура 0... -2 градуса.

В Тарко-Сале днем ожидается пасмурная погода, сильный снег, сильный туман, 0... +2 градуса, ветер северный, умеренный. На ночь температура понизится до 0… -2 градусов, будет пасмурно, сильный снег, сильный туман.

В Надыме днем ожидается переменная облачность, +1… +3 градуса, ветер слабый. Ночью синоптики обещают сильный снег, сильный туман, температура -1..+1 градусов.

В Ноябрьске сегодня ожидается пасмурная погода, небольшой снег, +1… +3 градуса, ветер западный, сильный, порывы до 13 метров в секунду. Ближайшей ночью – небольшой дождь, температура +5… +7 градусов.