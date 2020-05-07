2020-05-08T19:52:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 мая 2020: снижение темпов прироста новых случаев COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 9 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 мая 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 9 мая 2020 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ЯНАО на 9 мая 2020 года. На Ямале фиксируется снижение темпов прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

На Ямале за сутки подтверждено еще 36 новых случаев заболевания. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 1054 больных COVID-19. Бессимптомное течение инфекции наблюдается у 740 (70%) человек. Выздоровели от коронавируса 158 человек.

23 новых случая подтверждено на месторождениях и производственных объектах. 13 - населенных пунктах ЯНАО. 14 госпитализированных пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ.

В Надымском районе, где в буферной зоне одного из предприятий проверялись на коронавирус рабочие перед отправкой на вахту, выявили 13 случаев заболевания.

Все перевахтовки происходят только при условии обязательного тестирования вахтовых рабочих и строгого соблюдения 14-дневного карантина перед отправкой на месторождения. Это нужно, чтобы избежать вспышек в вахтовых городках и общежитиях вдали от цивилизации.

В Салехарде дезинфекторы обрабатывают дома, где проживают работники строительных объектов, ранее контактирующие с зараженными и находящиеся на строгом карантине. Для контроля за соблюдением режима изоляции на фасаде здания устанавливают камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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