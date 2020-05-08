2020-05-08T12:16:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 мая 2020 года – 1054 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в ЯНАО на 8 мая 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 мая 2020 года – 1054 человека Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 8 мая 2020 года – 1054 человека Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

На Ямале за сутки подтверждено еще 36 новых случаев заболевания, сообщает оперативный штаб ЯНАО. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 1054 больных COVID-19. Бессимптомное течение инфекции наблюдается у 740 (70%) человек. Выздоровели от коронавируса 158 человек.

23 новых случая подтверждено на месторождениях и производственных объектах. 13 больных вывили в Надымском районе, 9 – в Ямальском и одного в Салехарде.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 13 новых случаев заболевания.8 – в Салехарде, 3 – в Новом Уренгое, по одному в Пангодах и Муравленко.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

Фото: оперативный штаб ЯНАО

В стационарах лечение проходят 186 пациентов. Состояние большинства - удовлетворительное или средней тяжести. Однако 14 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечатся 707 заболевших.

В тринадцати лабораториях Ямала провели 59 711 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 3 156 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Детектив по поиску «нулевого пациента»: В Европе считают, что коронавирус ходил еще в декабре
Во Франции и Испании нашли новых «нулевых пациентов». Всемирная организация здравоохранения призывает страны тщательно исследовать все случаи пневмонии в ноябре-декабре
«Живу в подсобке, почти без еды, с консульством связи нет»: россиянка застряла в закрытой провинции Индии
7 мая городе Ахмадабад, откуда Мария Рыпинская уже месяц тщетно пытается уехать, закрываются продуктовые магазины. Сколько девушка еще продержится, она не знает
Новости 24
В Салехарде дезинфицируют места проживания контактных по коронавирусу
Тюменский ремонтно-механический завод АО «Транснефть – Сибирь» расширил линейку выпускаемой продукции
Ямальских фермеров готовят к борьбе за «Агростартап» в онлайн-режиме
В Салехарде благоустроят 28 дворовых и общественных территорий
В ЯНАО возобновили плановую вакцинацию детей
В буферной зоне Ямала перед отправкой на вахту выявили 13 заболевших
Жительница Муравленко лишилась денег, поверив интернет-продавцу
В стойбища ямальских тундровикова приехал «Аргиш добра»
Лидер ханымейских волонтёров открыла в карантинном поселке ФБР
В мае тундровикам с детьми и пенсионерам начислят двойные кочевые
Капремонт ЖД вокзала Коротчаево завершат раньше срока
Комплексы видеофиксации выявили 50 тыс. нарушений на дорогах Ямала
В Салехарде волонтёры Победы привели в порядок двор городского совета ветеранов