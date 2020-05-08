Число заболевших коронавирусом на Ямале на 8 мая 2020 года – 1054 человека

На Ямале за сутки подтверждено еще 36 новых случаев заболевания, сообщает оперативный штаб ЯНАО. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 1054 больных COVID-19. Бессимптомное течение инфекции наблюдается у 740 (70%) человек. Выздоровели от коронавируса 158 человек.

23 новых случая подтверждено на месторождениях и производственных объектах. 13 больных вывили в Надымском районе, 9 – в Ямальском и одного в Салехарде.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 13 новых случаев заболевания.8 – в Салехарде, 3 – в Новом Уренгое, по одному в Пангодах и Муравленко.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

В стационарах лечение проходят 186 пациентов. Состояние большинства - удовлетворительное или средней тяжести. Однако 14 пациентов находятся в тяжелом, 1 - в крайне тяжелом состоянии, 8 пациентов - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечатся 707 заболевших.

В тринадцати лабораториях Ямала провели 59 711 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 3 156 тестов.