Ямальцы 9 мая отпразднуют в режиме онлайн

На Ямале основные патриотические акции, приуроченные к 75-летию Великой Победы, пройдут 9 мая в новом формате. Принять участие в дистанционном режиме смогут все жители региона. Праздник ямальцы отметят дома и в социальных сетях.

Окружные акции и проекты

«Победа.Ямал.2020». Даёт возможность ямальцам принять участие в онлайн «шествии» ямальского победного полка в рамках телемарафона на канале «Ямал - регион». Для этого каждый может выложить фотографию своего героического деда на сайте победаямал.рф. Все они «в парадном блеске» предстанут 9 мая в эфире главного окружного телеканала и местных телестудий и на всех уличных экранах в городах и поселках региона. К проекту уже присоединились более 600 жителей округа.

Песня на балконе в День Победы 9 мая 2020 прозвучит в 19.00. Жители региона споют легендарную песню «День Победы», открыв окна своих квартир. Музыкальное сопровождение также будет «доставлено» непосредственно в жилые микрорайоны.

В 22.00 можно зажечь «Свеча Победы» в память о тех, кто не вернулся с войны. Жители могут подсветить окна своих домов свечами или включить режим фонарика на своих сотовых телефонах.

Для любителей ЗОЖ пройдет акция «1418 шагов к Победе». У себя дома необходимо пройти 1418 шагов – по одному за каждый день войны, зафиксировать факт с помощью шагомера или любого фитнес-трекера, создать видеоролик и отправить его через любой месседжер по номеру 8-932-096-60-26.

На этот же номер можно отправить видеосвидетельство участия в акции «75 летию Победы – 75 рекордов». В адрес организаторов поступило уже свыше сотни больших и малых рекордов - ямальцы преодолевают себя в честь великого юбилея.

Федеральные акции и проекты

Акция «Парад у дома ветерана». 9 мая казаки и ветераны боевых действий пройдут строевым шагом под звуки марша под окнами участников Великой Отечественной войны.

«Фронтовая бригада» и акция «#ПоёмДвором». Ветеранов поздравят по месту жительства на улицах и во дворах. Мини-концерты проведут в 18.00 муниципальные управления культуры.

«Георгиевская лента». Всего порядка 200 тысяч лент раздадут ямальцам ко Дню Победы. В этом году акция пройдёт в 15-й раз. Из-за карантина участникам акции также предлагается найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна.

В рамках проекта «#Окна_Победы» ямальцы украшают окна своих домов рисунками с тематикой ко Дню Победы и словами благодарности ветеранам.

Активисты движения «Волонтёры Победы» запустили акцию «Письмо Победы». Любой желающий может написать поздравление со словами благодарности ветерану Великой Отечественной войны. Девиз акции: «Скажи спасибо лично».

Несмотря на введенный режим самоизоляции, во всех без исключения муниципалитетах идет подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: на улицах размещают символы Победы - плакаты, декоративные элементы, украшают общественный транспорт.