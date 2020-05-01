Коронавирус на Ямале, последние новости на 2 мая 2020: в Новом Уренгое - 40 новых случаев заражения COVID-19

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе на 3 мая 2020 года.

1. За сутки на Ямале подтвердился 51 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии коронавируса зарегистрировали 514 случаев заражения COVID-19.

2. Основной прирост заболевания коронавирусом на Ямале – вахтовики в Новом Уренгое. Эпидемиологическую ситуацию прокомментировала руководитель оперативного штаба Ямала по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

– У нас на сегодняшний день выявлено 514 положительных случаев. 40 случаев – среди вахтовых рабочих, все приходятся на очаги в общежитиях предприятий, ведущих свою деятельность в районе Нового Уренгоя. Это действующие очаги, прирост дают те, кого обследовали по контакту с ранее заболевшими, – сообщила Татьяна Бучкова.

3. В ЯНАО запущен сервис для выплаты субсидий малому бизнесу.

– Ямал стал вторым регионом после Москвы, который разработал собственные меры поддержки предпринимателей округа в период уменьшения деловой потребительской активности, – сообщает оперштаб Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Правительство Ямала подвело итоги первого месяца ограничительных мер, действующих в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Оказалось, что чаще всего нарушают режим самоизоляции жители Нового Уренгоя, Муравленко, Салехарда и Ноябрьска.