Число заболевших коронавирусом на Ямале 1 мая составило 514 человек

Сегодня, 1 мая, Центр гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтвердил 51 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавируса на Ямале зарегистрировали 514 случаев заражения COVID-19, из них 116 человек уже поправили свое здоровье.

В городах и муниципальных образованиях округа выявлено 11 ковид-положительных, всего 178 случаев заболевания, поправился 91 ямалец. Самое большое количество выздоровевших в Пангодах: за все время там зарегистрировано 40 заболевших, причем плюс два сегодня, а 22 излечились от болезни.

В Надыме нет новых случаев заражения, двое выздоровели, трое остаются на лечении. Не прибавилось больных и в Новом Уренгое (38 под наблюдением, 19 выписали), как и у соседа пос. Уренгой (трое еще лечатся).

Не прибавилось ковид-положительных в Ханымее (28 больных, 19 выздоровели). Без прибавления и по одному пациенту остаются под наблюдением в Лабытнанги, Тарко-Сале, Пурпе, Губкинском. В Ноябрьске пока трое лечатся.

В окружной столице сегодня девять новых случаев заражения COVID-19, зато выписали 29 человек. В итоге с положительным результатом сегодня остаются на лечении 59 пациентов.

На месторождениях ЯНАО подтверждено 40 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии коронавируса всего 336 случаев, выздоровели – 25.

11 человек выздоровело в Пуровском районе, столько же еще остается с коронавирусом. В Ямальском районе выздоровели трое, еще лечатся 146 человек. В Тазовском один остается под наблюдением, один выздоровел. С якутских месторождений продолжают лечение в Ноябрьске 16 вахтовиков, выздоровели – десять, новых нет. В Надымском районе лечат одного пациента.

Самое большее прибавление Первомая дали тесты сотрудников с предприятия в районе Нового Уренгоя – 40 положительных результатов исследования. Теперь под наблюдением в Новом Уренгое находится 161 пациент.

Лечатся стационарно 103 пациента, амбулаторно в режиме строгой изоляции – 294 заболевших.

Девять пациентов Ямала находятся в тяжелом, двое – в крайне тяжелом состоянии, шестеро – на поддержке аппаратов ИВЛ.

Кроме того, за сутки на Ямале выявили 18 случаев заболевания внебольничными пневмониями, все больные госпитализированы. Четыре случая сопровождаются коронавирусной инфекцией.

К данному моменту на Ямале провели 43 720 исследований на COVID-19. За сутки выполнено 2 242 теста. По охвату населения тестированием Ямал остается в тройке российских регионов-лидеров.