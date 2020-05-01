2020-05-01T02:28:53+03:00
Общество

Погода на Ямале 1 мая: плюсовая температура, местами снег

Первомай будет пасмурным
Ирина Ромашкина
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Первомай на Ямале будет пасмурным. Фото: pixabay.comПервомай на Ямале будет пасмурным. Фото: pixabay.com
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В пятницу, 1 мая, температура воздуха в среднем прогреется до +5 градусов. Будет облачно, восточный ветер до 7-12 метров в секунду.

В Салехарде днем -1… +1 градус, ночью температура понизится до -2… -4 градусов.

В Новом Уренгое будет пасмурно, +3… +5 градусов, ночью до -3… -5 градусов. Осадков не ожидается.

В Тарко-Сале днем +4… +6 градусов. На ночь температура понизится до 0… -2 градусов.

В Надыме днем ожидается +3… +5 градусов. Ночью синоптики обещают до -4… -6 градусов.

В Ноябрьске сегодня ожидается пасмурная погода, возможен небольшой снег, среднесуточная температура – около нуля градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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