На Ямале рассказали, кто болеет коронавирусом в регионе

На Ямале 24 апреля подтверждено 266 случаев новой коронавирусной инфекции. Среди заболевших в ЯНАО только один человек является гражданином другого государства. 11 случаев из 266 считаются завозными из других стран или регионов. Коронавирус обнаружен у 189 мужчин и у 77 женщин. Среди заболевших больше всего рабочих – 168 человек. Эти данные обусловлены высоким процентом заболеваемости среди приезжающих в ЯНАО на вахту.

Количество сотрудников месторождений или производственных объектов и жителей населённых пунктов Ямала сравнялось за считанные дни: 133 случая на месторождениях и 133 в городах и поселках округа.

- Значительный прирост заболеваемости Ямалу дают сегодня вахтовые рабочие. Мы протестировали за последние 10 дней больше тысячи вахтовиков и выявили основные очаги инфекции, - рассказала главный санитарный врач ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Сейчас введены строгие нормы для работодателей, использующих вахтовый метод на Ямале. Контроль усилен и со стороны региональных властей, и со стороны управления Роспотребнадзора

На Ямале нет прироста заболеваемости среди детей или пожилых ямальцев старше 65 лет. Как отметил главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УРФО Сергей Токарев, это очень хорошо иллюстрирует, как работают строгие ограничительные меры. Те, кто сидит дома, практически не болеют.

Существенно, по сравнению с прошлой неделей примерно в 4 раза, возросло число заболевших молодых людей от 18 до 29 лет – 30 человек. Активно болеют и люди предпенсионного возраста от 50 до 64 лет – 111 человек. 102 заболевших в возрастной категории от 30 до 49 лет.

- Если приходится работать, то по возможности выбирать дистанционные и удаленные формы. В повседневной жизни держать дистанцию и не контактировать с другими людьми без веских причин. Это обязательно даст результат», - говорит

В округе по состоянию на сегодняшний день действуют два очага в населённых пунктах – посёлках Пангоды и Ханымей. В обоих продолжается режим карантина, действуют строгие ограничительные меры. 14 очагов в ЯНАО приходятся на организованные коллективы, 22 – небольшие семейные очаги. В округе не зафиксировано крупных вспышек заболеваемости COVID-19 в социальных учреждениях.

- Единичные случаи заболевания фиксируются среди медицинских работников. Все медицинские работники еженедельно тестируются на коронавирус, а работающие непосредственно с инфекцией, обследуются каждый день, - отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Заражаются в основном, когда оказывают помощь больным, у которых на тот момент не было подтверждено заболевание и не было очевидных причин его предполагать.

В стационарах инфекционных отделений лечатся 100 пациентов с COVID-19. 110 заболевших получают лечение амбулаторно в режиме строгой изоляции. 56 человек – выздоровели.

У 143 пациентов COVID-19 протекает бессимптомно или в лёгкой форме – это почти 80% заболевших. В тяжелом или крайне тяжёлом состоянии – 8 человек, все они подключены к ИВЛ.

- В начале эпидемии мы старались госпитализировать всех заболевших, независимо от состояния. Тем самым выиграли время и не дали инфекции распространяться в населенных пунктах округа, - рассказала Людмила Нечепуренко.