«Газпром нефть» внедряет в Арктике беспилотные технологии

«Газпром нефть» и «КАМАЗ» успешно провели испытания беспилотных грузовиков в условиях Заполярья – на Восточно-Мессояхском месторождении, которое находится на Гыданском полуострове у Обской губы. Главная цель испытаний - подтвердить эффективность использования беспилотной техники, позволяющей повысить безопасность грузоперевозок и оптимизировать снабжение труднодоступных активов. Проект удалось воплотить в жизнь при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

КОНТРОЛЬ ИЗ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ

«Ямал — регион, где внедряются передовые инновационные технологии. В том числе — беспилотного управления грузовыми автомобилями, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Автоматизированная перевозка грузов существенно эффективнее — это безопаснее и быстрее. За такими решениями будущее, они неизбежно появятся на самых разных производствах. Те, кто первыми внедрит у себя беспилотные технологии, в ближайшие годы окажутся значительно впереди конкурентов».

Законодательной базой для развития проекта стали предложенные Минпромторгом РФ поправки в нормативные документы, направленные на упрощение механизма допуска высокоавтоматизированных транспортных средств на дороги общего пользования и расширение географии проведения эксперимента по их тестированию.

В ходе испытаний на Восточно-Мессояхском месторождении автомобили без водителей продемонстрировали весь потенциал цифрового ресурса: умение передвигаться по заданным маршрутам с высокой точностью, обмениваться информацией через дублируемые системы связи, распознавать препятствия за доли секунды и прогнозировать траекторию движения с учетом актуальной дорожной обстановки. Контроль за перемещением беспилотных грузовиков по территории автономного нефтепромысла и зимним дорогам через Гыданскую тундру осуществлялся из центра управления, оборудованного на Восточно-Мессояхском месторождении.

«Арктические проекты составляют значительную часть нашего производственного портфеля, - пояснил заместитель генерального директора по разведке и добыче «Газпром нефти» Вадим Яковлев. – Мы научились преодолевать вызовы, связанные с экстремальными климатическими условиями, удаленностью наших активов от развитой инфраструктуры, создавая инженерные и технологические решения, которых нет больше нигде в мире. Мы постоянно ищем новые возможности для повышения эффективности и безопасности нефтедобычи. В том числе, используя беспилотные технологии мониторинга промышленных объектов и доставки грузов. Эти инновации «Газпром нефть» внедряет вместе с партнерами из других отраслей, создавая стимулы для развития многих российских индустрий».

В ПОЛТОРА РАЗА БЕЗОПАСНЕЕ, ЧЕМ С ВОДИТЕЛЕМ

Как отметили участники проекта, главное преимущество беспилотных транспортных средств — неограниченная работоспособность. Оснащенные системой автономного управления машины не устают и не ошибаются даже на сложных маршрутах, в условиях низких температур, метелей и плохой видимости. В сравнении с пилотируемыми аналогами беспилотные КАМАЗы на 50% более безопасны и позволяют на 10-15% снизить издержки при грузоперевозках.

«Несмотря на то, что беспилотные технологии — явление сравнительно новое для России, спрос на беспилотные автомобили КАМАЗ стал очевидным еще несколько лет назад, и компания давно работает в этой области, - сообщил заместитель генерального директора группы компаний «КАМАЗ» по развитию Ирек Гумеров. - Сегодня интерес к внедрению беспилотных перевозок среди промышленных предприятий увеличивается, постепенно формируется законодательная база, что открывает перед нами новые возможности. Уверен, что с решением юридических вопросов, долгое время сдерживавших производство автономного колёсного транспорта в стране, эта тема получит новое развитие. Располагая достаточным опытом и потенциалом в сфере разработки инновационного транспорта с беспилотной технологией управления, «КАМАЗ» готов предложить свои высокотехнологичные решения российским компаниям и оказать содействие партнерам в реализации их бизнес-проектов».

НА ОЧЕРЕДИ - ЮГРА

В ходе арктического тест-драйва КАМАЗы безаварийно преодолели 2,5 тыс. км. Испытания на Восточной Мессояхе позволили нефтяникам в полной мере оценить потенциал новых технологий в реальных условиях Заполярья и получить подтверждение возможности бесперебойной эксплуатации грузовых беспилотников в ходе выполнения типовых операций на северных нефтепромыслах.

По результатам тестирования «Газпром нефть» усилит подготовку к внедрению в свои логистические процессы беспилотных автомобилей и продолжит активно участвовать в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей применение беспилотных транспортных средств на российских нефтепромыслах.

После апробации беспилотных грузовиков на Ямале «Газпром нефть» запустила похожий проект в Югре при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа и при участии группы компаний «ГАЗ» — другого отечественного разработчика технологий беспилотного управления транспортом. В апреле испытания беспилотных транспортных средств стартовали на Южно-Приобском месторождении «Газпромнефть-Хантоса». Во время испытаний была успешно протестирована ГАЗель Next Электро. Целью была проверка работоспособности технологии в данных широтах с учетом имеющейся связи, дорожного покрытия, погодных условий и выявление зон развития для дальнейшей доработки. В перспективе внедрение беспилотного электрического транспорта на Южно-Приобском месторождении позволит повысить безопасность работ, снизить затраты и уменьшить антропогенное влияние на экосистему.