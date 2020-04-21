2020-04-21T21:48:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 апреля 2020: вторая волна тотальной дезинфекции и мультфильм о COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 22 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 22 апреля 2020 Фото: salekhard.orgКоронавирус на Ямале, последние новости на 22 апреля 2020 Фото: salekhard.org
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 22 апреля 2020 года. Количество ямальцев с подтвержденным диагнозом COVID-19 за минувшие сутки увеличилось на 6 и теперь составляет 146 человек. К этому часу выздоровели 22 человека.

В стационарах на Ямале лечение проходят 84 пациента. 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, все они на поддержке аппаратов ИВЛ. 39 заболевших получают лечение амбулаторно – это те, у кого инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно.

На Ямале выявили более 1000 случаев несоблюдения режима самоизоляции. Семь человек оштрафованы по двум статьям: за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер, которое повлекло угрозу распространения заболевания и за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения.

В Салехарде стартовала вторая волна тотальной дезинфекции всех социально значимых объектов, остановок общественного транспорта, жилого фонда, входных групп магазинов, детских игровых и спортивных площадок.

Таркосалинские врачи вернулась домой из Ханымея, где еще действует карантин по коронавирусу. Две недели врачи, медсестры и водители скорой помощи работали в очагах инфекции. 16 специалистов после командировки отправились на самоизоляцию

На Ямале сняли мультсериал «Как вирус корону нашел». Над пластилиновой историей работали сотрудники Детского центра и сектора визуальных технологий МВК имени И.С. Шемановского. Премьера первой части состоится 23 апреля. В создании заключительной части примут участие зрители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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