Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 апреля 2020 года составило 146 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 21 апреля 2020 года. Количество ямальцев с подтвержденным диагнозом за минувшие сутки увеличилось на 6 и теперь составляет 146 человек. К этому часу выздоровели 22 человека, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Инфекция подтвердилась при обследовании контактных по ранее заболевшим. Пятеро работников месторождения, тесты которых дали положительный результат, находятся на госпитализации в Новоуренгойской центральной городской больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В Салехарде единственный новый случай выявен у одного из близких контактных в семейном очаге. Лечение проводится амбулаторно, заболевший на изоляции с начала апреля.

Очаг в поселке Пангоды Надымсеого района стабилизирован, новых случаев не выявляется. 20 апреля с выздоровлением выписаны еще 4 человека в возрасте от 25 до 45 лет – они лечились амбулаторно, поскольку переносили заболевание в легкой форме. Медики наблюдали их на дому в режиме строгой изоляции. Коронавирусную инфекцию у них выявили во время обследования из-за контактов с ранее заболевшими. После двойных отрицательных тестов на коронавирус все четверо признаны здоровыми. Вместе с ними на сегодня 13 выздоровевших, 12 – лечатся.

- Число выздоровевших в Пангодах превышает число заболевших, - рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

В стационарах на Ямале лечение проходят 84 пациента. 39 заболевших получают лечение амбулаторно – это те, у кого инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно. Из госпитализированных в данный момент 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, все они на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

За минувшие сутки в ЯНАО выявлено 13 случаев внебольничных пневмоний. Ни одна из них не сопровождается положительными тестами на коронавирус.

В целом к 21 апреля 27 случаев COVID-19 выявлено в Надымском районе, в Салехарде - 37 случаев, в Новом Уренгое –22, в Пуровском районе (населенные пункты + месторождения) –40, в Ямальскиом районе (месторождение) –17, в Ноябрьске - 1, Лабытнанги – 1, в Тазовском районе (месторождение) – 1, 5 новых случаев подтверждены у вахтовых рабочих одного из месторождений в Ямальском районе.