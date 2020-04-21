2020-04-21T12:10:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 апреля 2020 года составило 146 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 21 апреля 2020 года
Анна Полякова
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 апреля 2020 года составило 146 человек Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 21 апреля 2020 года составило 146 человек Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 21 апреля 2020 года. Количество ямальцев с подтвержденным диагнозом за минувшие сутки увеличилось на 6 и теперь составляет 146 человек. К этому часу выздоровели 22 человека, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Инфекция подтвердилась при обследовании контактных по ранее заболевшим. Пятеро работников месторождения, тесты которых дали положительный результат, находятся на госпитализации в Новоуренгойской центральной городской больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В Салехарде единственный новый случай выявен у одного из близких контактных в семейном очаге. Лечение проводится амбулаторно, заболевший на изоляции с начала апреля.

Очаг в поселке Пангоды Надымсеого района стабилизирован, новых случаев не выявляется. 20 апреля с выздоровлением выписаны еще 4 человека в возрасте от 25 до 45 лет – они лечились амбулаторно, поскольку переносили заболевание в легкой форме. Медики наблюдали их на дому в режиме строгой изоляции. Коронавирусную инфекцию у них выявили во время обследования из-за контактов с ранее заболевшими. После двойных отрицательных тестов на коронавирус все четверо признаны здоровыми. Вместе с ними на сегодня 13 выздоровевших, 12 – лечатся.

- Число выздоровевших в Пангодах превышает число заболевших, - рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

В стационарах на Ямале лечение проходят 84 пациента. 39 заболевших получают лечение амбулаторно – это те, у кого инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно. Из госпитализированных в данный момент 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии, все они на поддержке аппаратов ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

За минувшие сутки в ЯНАО выявлено 13 случаев внебольничных пневмоний. Ни одна из них не сопровождается положительными тестами на коронавирус.

В целом к 21 апреля 27 случаев COVID-19 выявлено в Надымском районе, в Салехарде - 37 случаев, в Новом Уренгое –22, в Пуровском районе (населенные пункты + месторождения) –40, в Ямальскиом районе (месторождение) –17, в Ноябрьске - 1, Лабытнанги – 1, в Тазовском районе (месторождение) – 1, 5 новых случаев подтверждены у вахтовых рабочих одного из месторождений в Ямальском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова – о дочке, которая помогает лечить больных коронавирусом: Боевое крещение моей Сони
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - отправилась на передовую линию помогать в борьбе со страшным заболеванием
Новости 24
На Ямале выявили более 1000 случаев несоблюдения режима самоизоляции
В Муравленко директора магазина развел мнимый прокурор
Новоуренгойцу, избившему десятимесячного малыша, дали срок
На Ямале ищут виновного в трагедии на Русском месторождении
Ущерб от утраты домашнего оленя приравнивать к гибели дикого на Ямале не будут
В Лабытнанги пьяная женщина избила полицейского
Губернатор Ямала поздравил земляков с Днём местного самоуправления
Лжесотрудник банка выманил у пенсионерки из Салехарда 90 тысяч рублей
Ямальцы получили субсидии на племенную работу и развитие северного оленеводства
В Ноябрьске заболевшая короновирусом врач изолирована
На Ямале закрыли автозимник Коротчаево – Красноселькуп
Школьники Ямала готовятся к экзаменам дистанционно
Автосообщение между Салехардом и Лабытнанги будет остановлено
Таркосалинские медики вернулись из очага коронавируса на Ямале