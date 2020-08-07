Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 августа 2020: второй этап снятия ограничений и бесплатные маски для нуждающихся

Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 августа 2020 Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 7 августа 2020 года. Число заболевших в ЯНАО за сутки увеличилось на 96 и достигло 11 621. Диагноз подтвердился у 29 вахтовых рабочих из других регионов, еще 67 новых случаев коронавируса зарегистрировано в населенных пунктах ЯНАО, больше половины из которых в Новом Уренгое.

Фото: Ямальского центра медицинской профилактики

Госпитализировано с лабораторно подтвержденным коронавирусом 378 пациентов – из общего числа болеющих. 15 человек – в тяжелом состоянии, 1 – в крайне тяжелом, 9 пациентов – на ИВЛ. За сутки выздоровели 343 человека (за весь период – 9809).

Ямал переходит на второй этап снятия ограничений. Возобновляют работу детские сады, учреждения дополнительного образования, физкультуры, фитнес-центры, автошколы и приемные комиссии в колледжах. С 6 августа разрешается проведение ярмарок в городах и поселках Ямала. Возвращаются к работе магазины с площадью до 800 квадратных метров.

Жители Ямала из числа нуждающихся, среди которых малоимущие семьи и одинокие граждане с низким уровнем дохода, медицинские маски для защиты от коронавируса получат бесплатно. В 13 муниципальных образований в ближайшее время будут направлены более трех миллионов масок.