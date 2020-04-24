2020-04-24T11:24:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 апреля 2020 года составило 266 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом на Ямале на 24 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 24 апреля 2020 года составило 266 человек Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 24 апреля 2020 года составило 266 человек Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом на Ямале на 24 апреля 2020 года. По данным оперативного штаба ЯНАО, на 24 апреля в автономном округе подтверждено 23 новых случая COVID. Всего заболевших – 266 человек.

Напомним, накануне вечером губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о прогнозируемом увеличении числа инфицированных ямальцев. Основной прирост дали вахтовые рабочие с месторождений ЯНАО.

Диагноз подтвержден у 16 вахтовиков. 14 из них – в Новом Уренгое, 2 – в Ямальском районе. Еще семь тестов на коронавирус оказались положительным у постоянных жителей региона: 4 - в Салехарде и 3 – в Новом Уренгое. Эти города сейчас лидируют по количеству заболевшего населения. Циркуляция коронавируса здесь происходит наиболее активно.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

Фото: оперативный штаб ЯНАО

В стационарах лечение проходят 100 пациентов. Состояние большинства из них расценивается, как удовлетворительное или средней тяжести. Однако 8 находятся в тяжелом состоянии, все они на поддержке аппаратов ИВЛ. Дома в режиме строгой изоляции лечение проходят 110 заболевших.

В десяти лабораториях Ямала проведено 30042 исследования. За минувшие сутки на COVID-19 сделано 1958 тестов.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что в больницах региона создали дополнительные койки для больных коронавирусом. Уже готово 510 больничных мест для пациентов с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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