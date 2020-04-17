2020-04-17T12:00:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале 17 апреля превысило сто человек

Подтверждено 6 новых случаев COVID-19
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале 17 апреля превысило сто человек Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом на Ямале 17 апреля превысило сто человек Фото: pixabay.com
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На Ямале на 17 апреля подтверждено еще шесть положительных тестов на коронавирусну инфекцию. В результате к этому дню зарегистрировано 101 случай COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб ЯНАО, четыре случая выявлены среди жителей Салехарда. Один из них - у пациентки Салехардской окружной больницы по результатам обязательного тестирования для всех находящихся на госпитализации. В отделении введен карантин, в больнице проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Сама пациентка и соседка по палате переведены в инфекционное отделение.

Также вирус подтвержден у двоих работников месторождения в Ямальском районе, госпитализированных ранее в Новоуренгойскую ЦГБ. Контактные размещены в карантинном центре на базе НГХК в Новом Уренгое.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Фото: Оперштаб ЯНАО

В целом 17 апреля больше всего заболевших в Надымском районе, здесь выявлено 27 случаев, в Салехарде – 23, в Новом Уренгое –17 случаев, в Пуровском районе (Ханымей + месторождения) –30 случаев, в Ямальском районе (месторождение) – 4.

Госпитализирован 61 человек. 34 ямальца, у которых инфекция протекает в легкой форме или бессимптомно, лечатся дома в строгой изоляции.

Три пациента - в тяжелом состоянии, двоим из них требуется ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

За минувшие сутки выявлено 10 новых случаев внебольничных пневмоний. Независимо от результатов тестов на коронавирус, заболевшим проводится лечение от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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