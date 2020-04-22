2020-04-22T11:36:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 апреля 2020 года составило 149 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 22 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 апреля 2020 года составило 149 человек Фото: yanao.ruЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 22 апреля 2020 года составило 149 человек Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 22 апреля 2020 года. Количество ямальцев с подтвержденным диагнозом за минувшие сутки увеличилось на 3 и теперь составляет 149 человек. К этому часу выздоровели 28 человека, сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Все три новых случая COVID-10 приходятся на Новый Уренгой. Это одиночные очаги, сообщили в Оперативном штабе ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. У двоих горожан инфекция выявлена после того, как они были обследованы в связи с заболеванием внебольничной пневмонией. Напомним, к каждому случаю пневмонии медики Ямала подходят с эпидемиологической настороженностью в отношении COVID-19.

Еще один положительный тест на коронавирус получен у жителя микрорайона Коротчаево того же города. Заболевший госпитализирован в Новоуренгойскую центральную городскую больницу. Известно, что он вернулся из Украины. По всем трем случаям ведется эпидемиологическое расследование, установлены контактные, они обследованы и изолированы.

Как рассказала руководитель Оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова, в Салехарде выписали пятерых заболевших. После двух отрицательных тестов на коронавирус они считаются здоровыми, но пока останутся дома под наблюдением медиков. Еще один житель выздоровел в Пуровском районе. В результате всего в регионе к этому часу от инфекции выздоровели 28 человек.

В стационарах лечение проходят 86 пациентов. 7 пациентов - в тяжелом состоянии, все они на ИВЛ. В легкой форме или бессимптомно коронавирусная инфекция протекает у 34 заболевших, они лечатся дома в режиме строгой изоляции. Состояние большинства госпитализированных врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести.

Фото: оперативный штаб ЯНАО

Фото: оперативный штаб ЯНАО

В целом 22 апреля в ЯНАО больше всего больных COVID-19 в регионе зарегистрировано в Салехарде - 37 случаев, в Надымскм районе - 27, в Новом Уренгое –25, в Пуровском районе (населенные пункты + месторождения) –40, в Ямальском районе (месторождение) –17, в Ноябрьске - 1, в Лабытнанги – 1, в Тазовском районе (месторождение) – 1.

В девяти лабораториях Ямала проведено 26 624 исследования. За минувшие сутки на COVID-19 сделано 1 483 теста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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