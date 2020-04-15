Дмитрий Артюхов о коронавирусе на Ямале: в регионе ждут значительное увеличение числа больных
На Ямале увеличивается число больных COVID-19. Об этом сообщил губернатор ЯНАО по итогам заседания оперативного штаба 15 апреля. В видеообращении к землякам, которое он опубликовал в соцсети, Дмитрий Артюхов рассказал о коронавирусе на Ямале.
Он заявил, что к 73 подтвержденным случаем прибавились еще 22. Повторные анализы на коронавирус этих людей дали положительный результат. Подавляющее большинство - были в контакте с ранее выявленными больными и находились на изоляции под наблюдением врачей.
С месторождения Тамбейской группы были вывезены двое работников, чьи анализы также подтвердили, что мужчины болеют коронавирусом. 65 контактировавших с ними вывезены в центр изоляции в Новом Уренгое, который расположен в 30 километрах от города.
Губернатор ЯНАО рассказал, что разработан механизм, по которому все вновь приезжающие на вахту в автономный округ должны будут сдать анализ у себя на родине, затем пройти 14-дневную изоляцию и потом вновь протестироваться. Только после этого можно будет приступать к работе на ямальских месторождениях и стройках.
- К счастью, у большинства пациентов состояние не вызывает на сегодняшний день опасений. Госпитализировано чуть больше половины, остальные лечатся дома. У них инфекция протекает в легкой форме, - сказал губернатор.
Сейчас видны положительные результаты от введённых ограничений. Локализованные очаги – не растут. Однако, как отметил Артюхов, если ямальцы позволят себе расслабиться – динамика будет совсем иной.
- Очень прошу всех набраться терпения и продолжать выполнять самые строгие меры личной безопасности, – обратился глава региона к землякам.
О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 15.04.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU
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