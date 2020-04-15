2020-04-15T14:16:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Кредитные каникулы на Ямале из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

Кто и как может получить отсрочку в банке во время кредитных каникул в ЯНАО
Анна Полякова
Поделиться:
Кредитные каникулы на Ямале из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать Фото: yanao.ruКредитные каникулы на Ямале из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Банки Ямала начали принимать заявки от заёмщиков, которые хотят получить отсрочку по кредитам из-за снижения доходов во время пандемии. Как сообщили в правительстве ЯНАО, такую возможность россиянам предоставляет закон о кредитных каникулах, принятый в связи с распространением COVID-19.

Новшество действует для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса. Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2020 года. Отсрочка до полугода может быть предоставлена по потребительским и ипотечным кредитам, если доходы заёмщика снизились более чем на треть по сравнению с предыдущим годом. Заявка должна быть рассмотрена в срок не более 5 дней.

Максимальные суммы займов, по которым можно получить каникулы, уже утверждены. По ипотечным кредитам - 1,5 млн рублей, по потребительским кредитам для физлиц - 250 тысяч рублей, по кредитам для ИП - 300 тысяч рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей.

В течение льготного периода банк не имеет права начислять штрафы и пени, требовать досрочного погашения долга, взыскивать предмет залога. При этом проценты по кредиту будут начисляться.

Важно, что нельзя одновременно применить обычные кредитные каникулы из-за попадания в тяжелую жизненную ситуацию и каникулы из-за коронавируса. При этом использование их последовательно не запрещается.

Подробную информацию об условиях предоставления кредитных каникул заёмщики могут получить в банках, с которыми у них оформлен договор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович: 55 процентов людей болеют коронавирусом легко. Поэтому пандемию так сложно остановить
В эфир радио “Комсомольская правда” ведущие программы “Вечерний диван” Сергей Мардан и Надана Фридрихсон позвали главу российского отделения ВОЗ. И задали ей много неудобных вопросов
Новости 24
На Ямале богослужения на Пасху пройдут онлайн
Надымские волонтёры шьют маски для ямальских медиков и продавцов
«Северяне против коронавируса»: за 2 дня поступило более тысячи заявок
На ледовой переправе «Салехард – Лабытнанги» понижается тоннаж
На Ямале продолжается карантин в двух посёлках
Ноябряне угостили сотрудников скорой помощи пловом и выпечкой
В поезде «Москва – Новый Уренгой» задержали двоих наркокурьеров
Три пожара на Ямале в 2020 году произошли из-за детской шалости
Неизвестный новуренгоец создал на 3-d принтере защитные экраны для медиков
В Губкинском пьяная женщина запинала полицейского
Ямальские общественники и казаки шьют маски для врачей
В Уренгое мужчина с пистолетом требовал администратора магазина
На Ямале 20 спасателей искали в тумане покалечившегося снегоходчика
Учёные исследовали заброшенные пахотные земли на Ямале
Сертификат на маткапитал на Ямале оформят автоматически
В Салехарде на Пасху пенсионерам бесплатно раздадут куличи
Вахтовиков с якуткого месторождения с подозрением на COVID-19 доставили в Ноябрьск
В Новом Уренгое пострадал водитель внедорожника, врезавшегося в забор
В Салехарде озвучили версию криминальной смерти мужчины и женщины
В Ноябрьске за самоизолированными следят с помощью видеокамер
Погода на Ямале 15 апреля: солнечно, без осадков
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 апреля 2020 года составило 73