Кредитные каникулы на Ямале из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

Банки Ямала начали принимать заявки от заёмщиков, которые хотят получить отсрочку по кредитам из-за снижения доходов во время пандемии. Как сообщили в правительстве ЯНАО, такую возможность россиянам предоставляет закон о кредитных каникулах, принятый в связи с распространением COVID-19.

Новшество действует для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса. Обратиться за кредитными каникулами можно до 30 сентября 2020 года. Отсрочка до полугода может быть предоставлена по потребительским и ипотечным кредитам, если доходы заёмщика снизились более чем на треть по сравнению с предыдущим годом. Заявка должна быть рассмотрена в срок не более 5 дней.

Максимальные суммы займов, по которым можно получить каникулы, уже утверждены. По ипотечным кредитам - 1,5 млн рублей, по потребительским кредитам для физлиц - 250 тысяч рублей, по кредитам для ИП - 300 тысяч рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей.

В течение льготного периода банк не имеет права начислять штрафы и пени, требовать досрочного погашения долга, взыскивать предмет залога. При этом проценты по кредиту будут начисляться.

Важно, что нельзя одновременно применить обычные кредитные каникулы из-за попадания в тяжелую жизненную ситуацию и каникулы из-за коронавируса. При этом использование их последовательно не запрещается.

Подробную информацию об условиях предоставления кредитных каникул заёмщики могут получить в банках, с которыми у них оформлен договор.