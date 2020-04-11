Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 апреля 2020: один пациент в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ

Главной новостью субботы, 11 апреля, стало то, что на Ямале подтвердилось восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все они – в Салехарде. К настоящему моменту в округе 58 больных COVID-19.

На текущий момент в окружной столице 16 больных коронавирусом. В Пангодах Надымского района 21 случай заболевания коронавирусом. В Новом Уренгое лечатся восемь больных, в Ханымее Пуровского района – девять. На месторождениях Пуровского района подтверждено четыре случая заражения COVID-19. Госпитализированы 31 человек, 26 переносят коронавирус в легкой форме и проходят лечение амбулаторно. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, его подключили к ИВЛ, еще один также в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.

Днем к ямальцам обратился губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он сообщил, что еще более 20 анализов находятся сейчас на исследовании.

– Хочу еще раз поблагодарить всех наших лаборантов, которые ежедневно делают более тысячи тестов. Качество этой работы высоко оценено, и с понедельника нам разрешено не отправлять анализы на окончательное подтверждение, – сказал глава региона. – Я понимаю, что происходящее сейчас очень угнетает. Но мы должны пройти это испытание достойно, показать свои лучшие человеческие качества. Не обвинять друг друга, а сплотиться. Мы же северяне, мы как никто другой должны показывать в этом пример.

Он отметил, что многие стали помогать пожилым ямальцам с доставкой продуктов питания, лекарств и средств первой необходимости. Чтобы волонтеры не разносили заказы пенсионеров пешком, администрации муниципальных образований всех городов ЯНАО выделили автомобили.

В Лабытнанги магазины организовали пошив защитных масок. В этой работе подключились и общественники. Кроме того, предприниматели Лабытнанги и п. Ханымей развозят бесплатные продукты пенсионерам и многодетным семьям, горячие обеды, кофе. А ямальские СТО бесплатно оказывают шиномонтажные услуги медицинскому автотранспорту и пожарным.

Также ямальским предпринимателям сообщили о втором пакете мер поддержки. Им выплатят по 30 тысяч рублей. Единовременные разовые выплаты для наиболее пострадавших из-за коронавируса ИП будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе.

Ямалспас по всему региону проводит дезинфекцию объектов. В частности, в Пангодах Надымского района спасатели регулярно дезинфицируют объекты на территории всего поселка, до конца карантинных мероприятий Ямалспас продезинфицируют весь жилой фонд Пангод. Также спасатели обрабатывают дезинфицирующим средством крупные торговые точки и учреждения спорта в Салехарде. Всего в округе в профилактических мероприятиях в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 задействовано около 40 спасателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 апреля 2020: на Ямале восемь новых случаев заболевания коронавирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 апреля 2020 (подробнее).

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов о коронавирусе в Салехарде: «На Ямале проверяют на COVID-19 более 20 человек»

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Салехарде на 11 апреля 2020 года, самые важные события [видео] (подробностей).