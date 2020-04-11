2020-04-11T17:45:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов о коронавирусе в Салехарде: «На Ямале проверяют на COVID-19 более 20 человек»

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Салехарде на 11 апреля 2020 года, самые важные события [видео]
Ирина Ромашкина
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Артюхов рассказал ямальцам о положении дел на 11 апреля. Скриншот видеоАртюхов рассказал ямальцам о положении дел на 11 апреля. Скриншот видео
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Глава округа Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам в своих социальных сетях. Он сообщил, что к вечеру 11 апреля на Ямале 58 заболевших коронавирусной инфекцией, еще более 20 анализов находятся на исследовании.

– Хочу еще раз поблагодарить всех наших лаборантов, которые ежедневно делают более тысячи тестов. Качество этой работы высоко оценено, и с понедельника нам разрешено не отправлять анализы на окончательное подтверждение. Наш президент подчеркнул, что в эти сложные дни очень важно поддержать семьи с детьми. Принял решение об единовременной выплате из регионального маткапитала в размере 30 тысяч рублей для многодетных семей. Также эту выплату смогут получить и те, кто с 1 января получил право на наш новый ямальский маткапитал на второго ребенка, – подчеркнул глава региона.

Он отметил, что многие стали помогать пожилым ямальцам с доставкой продуктов питания, лекарств и средств первой необходимости. Чтобы волонтеры не разносили заказы пенсионеров пешком, администрации всех городов ЯНАО выделили автомобили.

– Не могу не отреагировать на одну историю, которая сейчас разворачивается в сетях. Пишут, что один из руководителей на месторождении в районе Пангод выезжал за границу, скрыл это и заразил всех. Я точно не собираюсь никого покрывать, независимо от должности. Но для меня важно, чтобы не звучало несправедливых обвинений в адрес того, кто не нарушал закон. Поэтому я обратился к специальным службам и выяснил, что человек этот не был за границей с прошлого года, – опроверг слухи Артюхов. – Я понимаю, что происходящее сейчас очень угнетает. Но мы должны пройти это испытание достойно, показать свои лучшие человеческие качества. Не обвинять друг друга, а сплотиться. Мы же северяне, мы как никто другой должны показывать в этом пример.

Как ранее сообщила ямальская «Комсомолка», 11 апреля в регионе зафиксировали восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие находятся в Салехарде.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к ямальцам.Глава Ямала сообщил, что к вечеру 11 апреля на Ямале 58 заболевших коронавирусной инфекцией, еще более 20 анализов находятся на исследовании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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