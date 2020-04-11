Погода на Ямале 11 марта: облачно, мокрый снег с дождем

11 апреля, в субботу, В Ямало-Ненецком автономном округе будет облачно, повсеместно ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

По сообщению регионального управления МЧС России, в округе будет умеренный ветер юго-западного направления 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться на отметке термометра -4… +1градусов, при прояснении понизится до -12 градусов. Днем воздух прогреется до 0… +3 градусов, на востоке округа потеплеет до +8 градусов.

В Салехарде синоптики прогнозируют снег, днем около 0 градусов, ночью температура понизится до -11... -13 градусов.

В Новом Уренгое днем будет +2… +4 градусов, возможен дождь. Ночью до -2… -4 градусов.

В Тарко-Сале днем ожидается +3... +5 градусов. На ночь температура понизится до +2… 0… градусов.

В Надыме днем +3... +5 градусов, возможен дождь. Ночью столбики термометров опустятся до отметки -2... -4 градусов.

В Ноябрьске сегодня пасмурно, днем +4… +6. Ночью похолодает до +1… -1 градусов.

Световой день прибавился: 11 апреля день продлится 14 часов 32 минуты.