Коронавирус на Ямале, последние новости на 25 апреля 2020: гостиницы примут вахтовиков, медработников обеспечат бесплатными лекарствами

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 25 апреля 2020 года. В автономном округе подтверждено 23 новых случая COVID. Всего заболевших – 266 человек.

Среди заболевших в ЯНАО только один человек является гражданином другого государства. 11 случаев из 266 считаются завозными из других стран или регионов. Коронавирус обнаружен у 189 мужчин и у 77 женщин. Количество заболевших среди сотрудников месторождений или производственных объектов и жителей населённых пунктов Ямала сравнялось за считанные дни: 133 случая на месторождениях и 133 в городах и поселках округа.

Салехард и Новый Уренгой возглавляют список ямальских населенных пунктов, где вирус разгулялся наиболее активно. Именно здесь практически каждый день фиксируются новые семейные очаги.

Гостиницы Ямала могут стать буферной зоной для вахтовиков. 41 гостиница сообщила о намерении предоставить койко-места. Не более чем за 3 дня до приезда на Ямал работники-вахтовики проходят обследование на COVID-19 в своих регионах. Затем обязательна временная изоляция не менее 14 дней и повторное обследование.

На Ямале утвердили третий пакет мер поддержки предпринимателей. Главная цель - сохранение рабочих мест и помощь самозанятым. По нему выплата в 30 тысяч рублей будет доступна и многим самозанятым.

Пациенты стационаров, те, кто проходит амбулаторное лечение, и медработники, оказывающие помощь людям с COVID-19 и контактным, будут бесплатно получать лекарства. Закон будет действовать до 31 декабря 2020 года.