2020-04-17T19:39:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 апреля 2020: лидер по числу случаев, ускоренное обучение студентов, перенос Парада Победы

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 апреля 2020 Фото: правительство ЯНАОКоронавирус на Ямале, последние новости на 18 апреля 2020 Фото: правительство ЯНАО
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 апреля 2020 года. Эксперты объяснили лидерство Ямала в УрФО по числу случаев COVID-19. Регион занял первое место среди уральских регионов по числу заболевших на 100 тыс. человек.

Эксперты уверены, что не стоит опасаться таких цифрам. На них влияет количество проведенных тестов, суровые климатические условия, а также достаточно разреженное население. Еще один фактор — большое число исследований со стороны бизнеса.

Навыки студентом медицинского профиля ямальских колледжей вскоре могут потребоваться в лечении земляков от коронавируса. Причина тому эпидемиологическая ситуация в регионе. Подготовка студентов медицинских специальностей выпускных групп будет ускорена. Студентам преподали специальный курс.

Парад Победы 2020 на Ямале пройдет не 9 мая, как принято уже много лет. Новая дата пока не называется, но мероприятие непременно состоится. Жители округа в 2020 году также смогут пройти по улицам региона в «Бессмертном полку» позже, чем обычно. Дата грандиозной акции переносится в связи эпидемиологической обстановкой в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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