Еще семеро ямальцев выздоровели от коронавируса

На Ямале еще семеро пациентов, у которых был подтверждён диагноз коронавирус, полностью выздоровели. Об этом сообщил Оперативный штаб ЯНАО сегодня, 17 апреля.

Среди излечившихся - один из самых первых ямальцев, у которого был выявлен с COVID-19. Он выписан из инфекционного отделения Надымской ЦРБ. В первые дни своей болезни мужчина находился в тяжелом состоянии, ему требовалась поддержка ИВЛ. Теперь его жизни ничто не угрожает, он сдал контрольные тесты и отправился домой под дальнейшее наблюдение медиков.

Также выздоровели после перенесенной инфекции шесть жителей посёлка Пангоды Надымского района, где до сих пор действует карантин. Напомним, самая многочисленная армия пациентов с подтвержденным диагнозом именно из этого населённого пункта.

Амбулаторно в режиме строгой самоизоляции проходили лечение трое женщин и трое мужчин в возрасте от 25 лет до 41 года. Болезнь протекала у пангодинцев в легкой форме, общее состояние на протяжении всего времени оставалось удовлетворительным. Пациенты получали симптоматическое лечение и считаются здоровыми после двух контрольных отрицательных результатов.

Напомним, ранее сообщалось о пяти выздоровевших ямальцах. Их выписали лечебных учреждений 14 апреля. Это жители Нового Уренгоя и Надымского района.