2020-04-22T20:15:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 апреля 2020: в Салехарде появился обсерватор, в Лабытнанги начали проводить тесты

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 23 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 23 апреля 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 23 апреля 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 23 апреля 2020 года. Количество ямальцев с подтвержденным диагнозом за минувшие сутки увеличилось на 3 и теперь составляет 149 человек. К этому часу выздоровели 28 человека. Все новые случаи приходятся на Новый Уренгой.

В стационарах лечение проходят 86 пациентов. 7 пациентов - в тяжелом состоянии на ИВЛ. В легкой форме или бессимптомно коронавирусная инфекция протекает у 34 заболевших, они лечатся дома. Состояние большинства - удовлетворительное или средней тяжести.

Больница в Лабытнанги начала самостоятельно проводить тесты на COVID-19. Мощность лаборатории позволяет сделать до 200 исследований в сутки. Лаборатория стала десятой на Ямале, где диагностируют коронавирус.

В Салехарде создан карантинный центр. Обсерватор - для тех, кто общался с уже заболевшими и сейчас не может в силу своих жилищных условий перейти на полную самоизоляцию. Центр рассчитан на 104 места, сейчас в нем находятся 29 человек.

Водители ямальского парламента помогают врачам в разгар пандемии. Каждый автомобиль ежедневно отправляется по 30 вызовам.

Жители Ямала стали реже пользоваться общественным транспортом, летать самолетами. Местные жители на самоизоляции сдают купленные билеты. В муниципалитетах скорректировали движение автобусов. Сокращено количество рейсов, но маршруты не изменились.

Из-за эпидемиологической ситуации даты проведения ЕГЭ сместили на две недели, ВПР перенесли на осень. Корректировка учебного года принята только в отношении учеников с 1 по 7 класс, проживающих в интернатах округа. Для них учебный год уже закончился.

Выезды детских групп на первые смены в летние лагеря, расположенные на территории России, а также на первую и вторую смены лагеря «Ямал» в Болгарииотменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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