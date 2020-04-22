На Ямале назвали сроки окончания учебного года и проведения экзаменов

Обучение на Ямале продлится по плану до конца мая. Корректировка учебного года принята только в отношении учеников с 1 по 7 класс, проживающих в интернатах округа, сообщили в правительстве ЯНАО. Ребята изучат программный материал за апрель и май в сентябре и октябре с последующей аттестацией за учебный год.

Воспитанники интернатов 8-11 классов продолжают учебу, поскольку старшеклассникам важно подготовиться к государственной итоговой аттестации. Как отметила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец, учителя и школьники вполне уверенно освоили дистанционные технологии обучения. По ее словам, сейчас ребятам важно в полной мере изучить программный материал и с хорошим багажом знаний отправиться на летние каникулы.

Государственная итоговая аттестация в этом учебном году состоится. Даты проведения ЕГЭ по решению Рособрнадзора сместили на две недели. На Ямале выпускные экзамены сдадут более 3 тысяч одиннадцатиклассников и 6,5 тысяч девятиклассников.

Первый экзамен состоится 8 июня. Итоговую аттестацию в девятых классах проведут только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике, начиная с 9 июня. Экзамены по выбору отменены. Результаты дополнительных экзаменов не влияют на поступление в профильные классы, а также колледжи и техникумы.

В помощь школьникам выпускных классов на Ямале с 14 апреля запущен проект «#готовимся_к_ГИА_вместе». Преподаватели вузов, лучшие учителя округа и председатели предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ проводят видеоконсультации в закрытой группе социальной сети «Вконтакте». Подключился к подготовке ямальских ребят по физике преподаватель Московского физико-технического института (МФТИ) Михаил Осин.

Всероссийские проверочные работы перенесены на сентябрь-октябрь 2020 года. Их результаты не влияют на перевод в следующий класс. Они важны для школ, учителей и родителей, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке ребят, и с чем нужно дополнительно поработать.

- Проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность, - пояснила Марина Кравец.