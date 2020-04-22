2020-04-22T09:49:29+03:00
Общество

На Ямале назвали сроки окончания учебного года и проведения экзаменов

Даты проведения ЕГЭ сместили на две недели, ВПР перенесли на осень
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале назвали сроки окончания учебного года и проведения экзаменов Фото: yanao.ruНа Ямале назвали сроки окончания учебного года и проведения экзаменов Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

Обучение на Ямале продлится по плану до конца мая. Корректировка учебного года принята только в отношении учеников с 1 по 7 класс, проживающих в интернатах округа, сообщили в правительстве ЯНАО. Ребята изучат программный материал за апрель и май в сентябре и октябре с последующей аттестацией за учебный год.

Воспитанники интернатов 8-11 классов продолжают учебу, поскольку старшеклассникам важно подготовиться к государственной итоговой аттестации. Как отметила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец, учителя и школьники вполне уверенно освоили дистанционные технологии обучения. По ее словам, сейчас ребятам важно в полной мере изучить программный материал и с хорошим багажом знаний отправиться на летние каникулы.

Государственная итоговая аттестация в этом учебном году состоится. Даты проведения ЕГЭ по решению Рособрнадзора сместили на две недели. На Ямале выпускные экзамены сдадут более 3 тысяч одиннадцатиклассников и 6,5 тысяч девятиклассников.

Первый экзамен состоится 8 июня. Итоговую аттестацию в девятых классах проведут только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике, начиная с 9 июня. Экзамены по выбору отменены. Результаты дополнительных экзаменов не влияют на поступление в профильные классы, а также колледжи и техникумы.

В помощь школьникам выпускных классов на Ямале с 14 апреля запущен проект «#готовимся_к_ГИА_вместе». Преподаватели вузов, лучшие учителя округа и председатели предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ проводят видеоконсультации в закрытой группе социальной сети «Вконтакте». Подключился к подготовке ямальских ребят по физике преподаватель Московского физико-технического института (МФТИ) Михаил Осин.

Всероссийские проверочные работы перенесены на сентябрь-октябрь 2020 года. Их результаты не влияют на перевод в следующий класс. Они важны для школ, учителей и родителей, чтобы понять, какие пробелы есть в подготовке ребят, и с чем нужно дополнительно поработать.

- Проведение такого мониторинга осенью сохранит свою актуальность, - пояснила Марина Кравец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виктор Сухоруков: Вы напрасно требуете от меня какой-то пародии на Ленина!
Наш политобозреватель Александ Гамов отметил 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата вместе со знаменитым артистом Театра имени Моссовета, сыгравшим роли Ленина на сцене и в кино [опрос, аудио]
Новости 24
Детский летний отдых ждут коррективы из-за пандемии
«Бессмертный полк» в соцсети: фотографии героев ямальцы разместят в интернете
Между Салехардом и Лабытнанги готовятся запустить «подушки»
В День Победы в Салехарде пройдет парад ретромобилей и авиашоу
В Надыме будут судить женщину, устроившую пьяный дебош ночью в сауне
Главная ледовая переправа Ямала работает в этом сезоне последние дни
В Ханымее всех беременных проверят на коронавирус
Больница в Лабытнанги начала самостоятельно проводить тесты на COVID-19
Водители ямальского парламента помогают врачам в разгар пандемии
В Ноябрьске льготников обеспечат бесплатным молоком
Ямальских водителей не будут штрафовать за права с истёкшим сроком
Все зимники на Ямале закрыли до следующего сезона
Новопортовские рыбаки готовятся к весеннему промыслу
Новоуренгойка лишилась денег, пытаясь купить партию масок у мошенника
В Губкинском директор тратил зарплату сотрудниц на себя и жену
В Пуровском районе растет число добровольцев, помогающих во время пандемии
Салехард начинают украшать ко Дню Победы
В Салехарде заработал карантинный центр
Количество транспортных перевозок на Ямале сократилось в несколько раз