Ямальский департамент соцзащиты рассказал о выплатах в период пандемии

Руководитель департамента соцзащиты ЯНАО Елена Карпова ответила на вопросы земляков в прямом эфире. Трансляция велась в Инстаграм. Северян интересовала работа ведомства в период пандемии коронавируса, выплаты семьям с детьми, инвалидам.

Гражданам, получавшим выплаты в срок до 30 марта, меры поддержки будут автоматически продлены до 30 сентября 2020 года. При этом не нужно приносить дополнительные справки и документы.

Заявления на новые выплаты можно также подать в дистанционном режиме через сайт Госуслуг, а документы направить на электронную почту органа соцзащиты по месту проживания. Если нет возможности направить документы в электронном виде, то их можно оставить в печатном виде в ящиках, которые установлены в органах соцзащиты в муниципалитетах. После 1 октября 2020 года в течение 3-х месяцев необходимо предоставить подлинники.

Каждый ямалец старше 60 лет может обратиться на «горячую линию»: 8-800-302-94-40 и сообщить о нуждаемости в продуктах, лекарствах, предметах первой необходимости. Соцрабтники и волонтёры в кратчайшие сроки доставят всё необходимое.

Выплата в размере 5 тысяч рублей будет предоставляться Пенсионным фондом РФ семьям с детьми. Поэтому рекомендуем обращаться в территориальное отделение данного органа.

Выплату в размере 30 тысяч рублей могут получить семьи с детьми, у которых есть неиспользованные средства регионального материнского (семейного) капитала. Возраст детей не имеет значения. Заявку на данную выплату можно будет подать, когда будет принят соответствующий нормативный правовой акт.

Заявление на материнский (семейный) капитал на второго ребенка можно подать через Госуслуги или сайте департамента. Еще один вариант - оставить документы в ящике, установленном в соцзащите.

Неработающим пенсионерам, имеющим стаж работы на Ямале 15 лет, предоставляется ежемесячное пособие в размере 2000 рублей. При наличии стажа работы на Ямале более 25 лет для женщин и более 30 лет для мужчин - присваивается звание «Ветеран Ямала». При прекращении работы предоставляются ежемесячная денежная и жилищно-коммунальная выплаты.

Кроме того, имеется возможность один раз в три года получить компенсацию за оздоровление.

Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную выплату в размере 2 076 рублей; оплату услуг ЖКХ в размере 100 процентов на всех членов семьи; оплату проезда раз в год к месту отдыха; право на реабилитационный сертификат в размере 500 тыс. рублей; ежемесячную выплату через Пенсионный фонд РФ.

Ежедневно в будни с 08:00 до 20:00 действует call-центр соцзащиты Ямала: 8-800-302-94-40, где расскажут обо всех видах социальной помощи гражданам.