2020-04-07T21:33:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 апреля 2020: врачам за нагрузку будут доплаичвать

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 8 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 апреля 2020 Фото: правительство ЯНАОКоронавирус на Ямале, последние новости на 8 апреля 2020 Фото: правительство ЯНАО
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 8 апреля 2020 года. Медработники Ямала получат дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом.

Выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку с 16 марта будет начисляться всем, кто находится на передовой в борьбе с инфекцией. Сейчас это около 100 человек, но при необходимости будут задействованы все 15 тысяч медработников.

Все пенсии и соцпособия за месяц ямальцы получат досрочно. В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки деньги доставят до 15 апреля. Главное - чтобы все получатели, а это чуть более 6 тысяч человек, в это время находились дома.

Предпринимателям, которые были вынуждены закрыть свои двери в самоизоляцией, власти округа будут компенсировать все коммунальные платежи за период простоя. Помощь получат почти 7 тысяч предприятий, на которых работает 20 тысяч человек.

Одновременно в ЯНАО для борьбы с ростом безработицы приступили к разработке третьего пакета поддержки бизнеса.

Во время самоизоляции для обучения школьников и студентов используют три модели. На этапе настройки возможны технические сбои. Северян призвали к пониманию, терпению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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