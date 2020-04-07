2020-04-07T18:31:54+03:00
Общество

«Газпром нефть» безвозмездно предоставит топливо для медицинского транспорта Ноябрьска и Муравленко

Компания окажет помощь Ямало-Ненецкому автономному округу во время пандемии коронавируса
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: media.gazprom-neft.ruФото: media.gazprom-neft.ru
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«Газпром нефть» окажет безвозмездную помощь медицинским службам Ямало-Ненецкого автономного округа во время борьбы с пандемией. Компания обеспечит топливом врачебный транспорт в Ноябрьске и Муравленко. В течение 30 дней медицинские машины в этих городах смогут бесплатно заправляться бензином и дизельным топливом на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Водители будут заправлять автомобили с помощью топливных карт, которые передаст компания.

- От слаженных и оперативных действий медицинских служб, которые несут сегодня большую нагрузку в борьбе с пандемией, во многом зависит эффективность борьбы с новым вирусом. «Газпром нефть» приняла решение взять на себя расходы по заправке транспорта медицинских учреждений Ноябрьска и Муравленко в этот непростой период, - рассказал член правления компании Александр Дыбаль. - Топливо, которое предоставит «Газпром нефть», обеспечит возможность непрерывной работы городского медицинского транспорта.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, правительство региона уже решило ввести дополнительные выплаты для врачей и медицинского персонала, работающего сегодня в непростых условиях борьбы с коронавирусом. А помощь одной из крупнейших компаний России станет для медицинских служб существенной поддержкой.

- В сегодняшней ситуации, когда медики находятся на передовой борьбы с опасной инфекцией, очень важно осознавать, что благодаря нашим партнерам из компании «Газпром нефть» появилась еще одна возможность им помочь, - отметил Дмитрий Артюхов.

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