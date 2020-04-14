Коронавирус на Ямале, последние новости на 15 апреля 2020: самоизоляция и бесплатные лекарства для больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 15 апреля 2020 года. Ямальцы, которые болеют в легкой форме и лечатся дома, получают медикаменты бесплатно. Врачи ежедневно обзванивают или посещают лично таких пациентов. Минздрав рекомендует назначать противомалярийные препараты в комбинации с антибиотиками.

На Ямале распространяют фейковый рецепт профилактики COVID-19 от Рошаля. В нем говорится, что надо по утрам, едва проснувшись, есть чеснок. Знаменитый доктор опроверг эти «рекомендации».

В Салехарде усиливается контроль за соблюдением режима самоизоляции. Администрация формирует индивидуальные справки для каждого сотрудника.

В столице Ямала продолжается тотальная дезинфекция. Уже обработаны магазины, школы, библиотеки, объекты культуры, спорта, а также храм святых апостолов Петра и Павла и мечеть. Для нуждающихся организовали бесплатную раздачу молока.

В Салемале школьница сшила маски для пожарных, полицейских и медиков. Десятиклассница решила сделать доброе дело, чтобы защитить земляков.