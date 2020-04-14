На Ямале от коронавируса вылечились первые пять человек

На Ямале первых пациентов, перенесших коронавирус, выписали после выздоровления 14 апреля. Пятеро вернулись домой – это жители Нового Уренгоя и Надымского района. Все они прошли данный тест на COVID-19 и после отрицательного результата возвращаются из больницы домой.

Двое из выздоровевших – жители посёлка Пангоды Надымского района, где 2 апреля был объявлен карантин. Здесь до сих пор фиксируется больше всего случаев COVID-19.

Из инфекционного отделения надымской центральной районной больницы выписаны двое пациентов – это супруги на пенсии. Они попали в больницу, заразившись от сына, ему одному из первых на Ямале подтвердили заболевание инфекцией. Пациенты поступали в средней степени тяжести. Несмотря на возраст, наличие некоторых сопутствующих заболеваний тяжёлого течения болезни удалось избежать.

Как отметила заместитель главврача надымской ЦРБ по медицинской части Лариса Казимирова, аппаратных методов лечения не понадобилось, было достаточно симптоматической терапии.

Напомним, Надымская ЦРБ первой приняла пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Пожилые люди теперь чувствуют себя хорошо.

Между тем, количество заболевших новой инфекцией на Ямале увеличилось на семь и составило 73 человека. Вновь выявленные случаи приходятся на контактных с ранее заболевшими в Пуровском районе.

Также из инфекционного отделения новоуренгойской ЦРБ выписали семью их четырёх человек. У троих из них в процессе лечения подтвердилась новая коронавирусная инфекция. Все они с разными симптомами попали в стационар ещё 1 апреля. По истечении 14 дней лечения новоуренгойцев отправили домой с выздоровлением.

- У двоих членов семьи была диагностирована пневмония, именно на их лечении были сфокусированы силы врачей, - рассказала заведующая инфекционным госпиталем новоуренгойской ЦГБ Ирина Чайковская. - Лечение дало результат.

После двукратных тестов на COVID-19, которые оказались отрицательными, 14 апреля все члены семьи выписаны из отделения под амбулаторное наблюдение

Директор депздрава ЯНАО Сергей Новиков подчеркнул, что одним из главных критериев выздоровления являются нормализация температуры тела и отсутствие патологических изменений в лёгких. Главное условие выписки – двукратный отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию.