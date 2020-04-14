2020-04-14T15:54:51+03:00
Экономика

На Ямале завершилась весенняя вакцинация оленей от сибирской язвы

Почти половина поголовья теперь привита
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На Ямале завершилась весенняя вакцинация оленей от сибирской язвы Фото: yanao.ruНа Ямале завершилась весенняя вакцинация оленей от сибирской язвы Фото: yanao.ru
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На Ямале завершили весеннюю вакцинацию оленей против сибирской язвы. Чуть менее двух месяцев понадобилось ветеринарам, чтобы привить более 220 тысяч животных. Бригады работали в 6 районах автономного округа.

Всего за прививочную кампанию 2020 года вакцину должны получить более полумиллиона животных, об этом рассказал главный ветеринарный врач округа Евгений Попов.

По его словам, вакцинация прошла в штатном режиме, но значительно осложнялась неустойчивыми погодными условиями.

Уже традиционно вакцинация проводится в два этапа – весенний и летний. Обработка весной имеет ряд преимуществ – меньше вытаптываются пастбища на месте установки переносного кораля, стада ещё максимально приближены к населённым пунктам, у ветеринаров есть возможность использовать наземный транспорт для доставки бригад. Начать летний стартует в конце июня.

Одновременно с вакцинацией проводится мечение оленей индивидуальными бирками. За трехлетний период на Ямале пробирковано порядка 222 тысяч голов оленей, работа продолжается.

Согласно требованиям ветеринарного законодательства с прошедшей убойной кампании к убою допускаются только вакцинированные животные, подвергнутые индивидуальному мечению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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