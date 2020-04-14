На Ямале завершилась весенняя вакцинация оленей от сибирской язвы

На Ямале завершили весеннюю вакцинацию оленей против сибирской язвы. Чуть менее двух месяцев понадобилось ветеринарам, чтобы привить более 220 тысяч животных. Бригады работали в 6 районах автономного округа.

Всего за прививочную кампанию 2020 года вакцину должны получить более полумиллиона животных, об этом рассказал главный ветеринарный врач округа Евгений Попов.

По его словам, вакцинация прошла в штатном режиме, но значительно осложнялась неустойчивыми погодными условиями.

Уже традиционно вакцинация проводится в два этапа – весенний и летний. Обработка весной имеет ряд преимуществ – меньше вытаптываются пастбища на месте установки переносного кораля, стада ещё максимально приближены к населённым пунктам, у ветеринаров есть возможность использовать наземный транспорт для доставки бригад. Начать летний стартует в конце июня.

Одновременно с вакцинацией проводится мечение оленей индивидуальными бирками. За трехлетний период на Ямале пробирковано порядка 222 тысяч голов оленей, работа продолжается.

Согласно требованиям ветеринарного законодательства с прошедшей убойной кампании к убою допускаются только вакцинированные животные, подвергнутые индивидуальному мечению.