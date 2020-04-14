2020-04-14T14:28:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Ямальцы, болеющие коронавирусом, получают бесплатные лекарства

Амбулаторное лечение – под ежедневным контролем врачей
Анна Полякова
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Ямальцы, болеющие коронавирусом, получают бесплатные лекарства Фото: yanao.ruЯмальцы, болеющие коронавирусом, получают бесплатные лекарства Фото: yanao.ru
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Ямальцы, которые болеют коронавирусом в легкой форме и лечатся дома, получают медикаменты бесплатно. В распоряжении лечебных учреждений достаточно необходимых препаратов, их запас постоянно пополняется.

Как сообщает правительство ЯНАО, сейчас проводится работа по внесению инфекции COVID-19 в перечень категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно.

Как отметил замдиректора окружного депздрава ЯНАО Кирилл Трапезников, на сегодняшний день специфических препаратов для лечения коронавирусной инфекции не существует. Минздрав рекомендует назначать противомалярийные препараты в комбинации с антибиотиками широкого спектра действия. У каждого препарата есть показания для применения, которые может определить только доктор.

В домашних условиях пациенты получают симптоматическое лечение в соответствии с назначениями участкового врача-терапевта. Врачи ведут таких пациентов непрерывно – ежедневно обзванивая или посещая лично. При посещении больного бригада медиков обязательно соблюдает все правила безопасности: защитные костюмы, маски, перчатки.

Пациентов также просят при возможности надевать маску, так как она препятствует выделению вируса в окружающую среду почти в 2 раза. Тем самым риск инфицирования медработников и окружающих значительно снижается.

Пациент, у которого лабораторно был подтверждён диагноз коронавирус, наблюдается до полного выздоровления. Если человек почувствовал ухудшение, ему нужно вызвать врача, который примет решение о госпитализации.

При этом под контролем медиков сейчас находятся и другие категории граждан. Все, кто прибыли из-за границы, обязательно наблюдаются по телефону в течение 14 дней. Если нет симптомов болезни, то на 10-й день карантина им всё равно делают тест на коронавирусную инфекцию.

К тем, кто контактировал с заболевшими COVID19, медработники выезжают в первый же день. Врач осматривает самого контактировавшего, а также всех членов его семьи и берёт анализ на коронавирус. Если тест положительный, но человек чувствует себя хорошо, то лечение будет проходить амбулаторно. Однако есть исключение: если с человеком проживают маленькие дети или лица с хроническими заболеваниями, либо лица старше 60 лет, то пациент сразу госпитализируется.

Одновременно врачи по рекомендации Минздрава любой случай ОРВИ рассматривают как подозрение на коронавирус нового типа. В данный момент наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ, в то время как количество случаев коронавируса продолжает расти. Поэтому стоит обратить внимание на симптомы, похожие на сезонные заболевания.

Напоминаем, что все, у кого подтверждён или подозревается коронавирус, обязаны строго соблюдать карантин. В случае плохого самочувствия, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Как ранее сообщалось, количество заболевших новой инфекцией на Ямале 14 апреля увеличилось на семь и составило 73 человека. Вновь выявленные случаи приходятся на контактных с ранее заболевшими в Пуровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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