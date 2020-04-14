2020-04-14T12:19:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале 14 апреля 2020 года увеличилось еще на 7 человек

Подтвержденных случаев в регионе зарегистрировано 73
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале 14 апреля 2020 года увеличилось еще на 7 человек Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом на Ямале 14 апреля 2020 года увеличилось еще на 7 человек Фото: pixabay.com
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Количество заболевших новой инфекцией на Ямале 14 апреля увеличилось на семь и составило 73 человека. Как сообщили в Оперативном штабе ЯНАО, вновь выявленные случаи приходятся на контактных с ранее заболевшими в Пуровском районе. 6 случаев выявили в Ханымее, 1 - на месторождениях Пуровского района. Решается вопрос об их госпитализации в инфекционное отделение Ноябрьской ЦГБ.

Оперштаб уточняет, что все заболевшие с момента установления их в качестве контактных находились в режиме строгой изоляции под наблюдением медиков. К этому часу в Надымском районе 24 подтвержденных случая, в Салехарде – 17, в Новом Уренгое –12, в Ханымее Пуровского района –15 случаев. На месторождениях Пуровского района 5.

Из госпитализированных в данный момент один пациент находится в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Остальные - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном. В регионе появились первые выздоровевшие от коронавируса. Пять человек будут выписаны из стационаров в течение дня.

Кроме того, 72 человека сейчас на госпитализации, так как были в контакте с больными. Они ждут результаты тестов.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Фото: Оперштаб ЯНАО

Все случаи внебольничных пневмоний обязательно обследуются на COVID-19. В результате за минувшие сутки в округе выявлено 11 случаев внебольничных пневмоний. Ни в одном из них пока не подтвержден диагноз коронавирусной инфекции.

В девяти лабораториях Ямала проведено 16807 исследований. За минувшие сутки на COVID-19 обследовано 1157 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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