Медработники Ямала получат дополнительные выплаты за борьбу с коронавирусом

На Ямале медицинские работники, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, будут получать дополнительные стимулирующие выплаты. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку будет начисляться с 16 марта. Напомним, именно в этот день был объявлен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения в ЯНАО новой коронавирусной инфекции. Всем, кто должен её получить, будет сделан перерасчёт в ближайшую заработную плату. Это работники медицинских организаций округа, оказывающие медицинскую помощь тем, у кого выявлена коронавирусная инфекция, а также работники лечебных учреждений из групп риска заражения.

- То есть всем, кто находится на передовой в борьбе с инфекцией. Сейчас это около 100 человек, но при необходимости будут задействованы все 15 тысяч медработников округа, - рассказал первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Кирилл Трапезников.

Департамент здравоохранения округа приводит примерный перечень должностей, попадающих под стимулирующую выплату. В первую очередь, в него входит профильный медицинский персонал. При этом у лечебных учреждений округа есть право при необходимости дополнять этот список в зависимости от привлекаемости к работе.

Размер выплаты установлен по категориям должностей. Например, врачи и специалисты, имеющие с высшим образованием получат по 70 000,00 рублей, средний медицинский и фармацевтический персонал - 50 000,00 рублей, младший медперсонал - 30 000,00 рублей, иной персонал - 20 000,00 рублей. Такая мера поддержки будет действовать до завершения режима повышенной готовности.