В Надыме стая собака напала на детей. Фото - Татьяна Иваницкая.

В Надыме стая собака напала на детей. Об этом рассказала местная жительница Татьяна Иваницкая.

«В районе Полярной опять стая собак напала на детей. Спасибо мимо проходящему мужчине, который дал собаке пендаля. Если бы не зимний костюм, у дочери пол попы бы не было», – написала женщина в социальных сетях.

Как и всегда, комментаторы разделились на два лагеря: одни защищают детей, другие животных.

«Явно не от зубов. В районе Полярной мальчишки повадились дразнить собак. Предлагаю под роспись в полиции известить об этом родителей, чтобы «популярно» объяснили отпрыскам, чем это может обернуться. А собаки, защищаясь, снова будут виноваты».

«Там 2 собаки домашние, хозяева живут на Полярной, 19. Но собаки постоянно на самовыгуле. Со временем к ним прибились ещё 3 собаки с бирками. Так как у самой собака, пришлось подружиться с этой бандой. Собаки то не плохие, местных всех знают, но, естественно, охраняют свою территорию от чужих людей и собак. Понятно, что человеческая безопасность превыше, но и собаки не по своей воле так жить стали. Однозначно хозяев наказывать надо».

«Стая там из 7 собак. Да, они все спокойны, но мне, взрослому человеку проходить мимо них всегда страшновато. Летом это были щенки, сейчас они взрослые песели (часть из них). Все-таки стерилизация не работает. Но за своего ребёнка я боюсь».

«Не понимаю, что их бояться, лай и рычание – их язык общения между собой. Да, на беготню, деток реагируют, особенно с визгами, и чувствуют страх. Учите детей не бояться, спокойно и уверенно себя вести», – комментируют горожане.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени на жительницу Лесобазы напала свора собак. Это не единственный случай, произошедший в этом районе. После того как тюменка опубликовала информацию о произошедшем в социальных сетях, нашлись и другие пострадавшие. Они уверяют, что агрессию проявляют все те же собаки.

«Я гуляла со своей собакой. Вдруг на нас напали три бездомные собаки между домом № 18 по улице Западносибирской и стройкой. Одна из них укусила меня за икру. Спасибо мужчинам, которые проходили мимо. Спустя пару минут подходит женщина и начинает кормить этих собак возле футбольной площадки! Я сделала ей замечание, на что получила агрессивный ответ. Ей было все равно, что они меня покусали!» – пишет укушенная агрессивным животным горожанка Анастасия Б.