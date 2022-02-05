Ямальские власти продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 19 февраля

Фото: Правительство ЯНАО.

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом, в связи с этим власти приняли решение продлить запрет на массовые мероприятия до 19 февраля. Соответствующие изменения уже внесены в постановлении губернатора 29-ПГ от 4 февраля.

Чтобы сделать борьбу с пандемией комплексной, руководителям центральных органов исполнительной власти и местного самоуправления необходимо перевести на дистанционку не менее 50% сотрудников. Для остальных работодателей данное требование является рекомендательным.

Получить различные госуслуги можно только по предварительной записи - до 12 февраля.

Также до 12 февраля продлевается ограничение на посещение детских садов, школ и колледжей (за исключением выпускников). Напоминаем, что ученики с 1-8 классы получают знания дистанционно вот уже две недели. А с 7 февраля первоклашки смогут уйти на небольшие каникулы - до 12 февраля. Такую рекомендацию власти дали руководителям образовательных учреждений.

- Мы видим, что разобщение детей приносит свои плоды. Рассчитываем, что еще через одну неделю дистанционного обучения заболеваемость стабилизируется на низком уровне. Наша ключевая задача - сохранить здоровье граждан, - сообщила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Только за прошедшие пять дней, с 31 января по 4 февраля, зафиксировано 8 323 заразившихся коронавирусом. Такое количество инфицированных медики объясняют появлением нового штамма «омикрон», который выявили на Ямале 19 января. Тогда вирус диагностировали у четверых взрослых и двоих детей, приехавших из-за границы.

К счастью, у большинства ямальцев болезнь протекает в легкой форме. В 96% случаев госпитализация не требуется, и пациенты лечатся на дому. Но, не смотря на это, в округе продолжают разворачивать дополнительные койки. На данный момент 80 мест для ковид-больных организовали в Салехардской, Ноябрьской, Новоуренгойской, Лабытнангской и Аксарковской больницах.

Всего в медучреждениях региона развернута 761 койка, из которых заняты 622 (госпитализированные пациенты с внебольничными пневмониями и коронавирусом). По мере необходимости в больницах готовы оперативно развернуть дополнительные места.