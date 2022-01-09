Коронавирус на Ямале. Последние новости на 9 января 2022 года: число заболевших снова растет вверх

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли два человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 44 человека. С начала периода количество заразившихся составляет 62 333 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 189 человек, из них 24 находятся в тяжелом состоянии, 10 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Что касается выздоровевших, то за сутки от болезни излечился 61 человек, с начала пандемии - 57 913.

За последние сутки в России выявлено 16 568 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 955 (11,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 634 603 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 449 человек, с начала пандемии - 9 666 161. За сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 315 400 человек.